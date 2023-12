Vacaciones de Marta Esquivel impiden decidir futuro de nuevo Hospital de Cartago este año

La salida a vacaciones de Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), impedirá a la Junta Directiva de la entidad sesionar este jueves 21 de diciembre, fecha fijada como límite para definir el futuro del nuevo Hospital Maximiliano Peralta Jiménez, en Cartago.

El pasado 30 de noviembre, la Junta Directiva marcó esa fecha para tomar una resolución con respecto al nuevo centro médico y ordenaron que la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, la Dirección Jurídica y la Junta de Adquisiciones completaran el proceso para que se determine qué pasará con el proceso de licitación para el diseño y construcción de la obra, el cual está en fase final y cuenta con una recomendación técnica para la adjudicación a una constructora mexicana.

Martha Rodríguez, representante de los sindicatos en el máximo órgano de la CCSS, dijo que este martes se toparon con la sorpresa de que la jerarca saldrá a vacaciones desde el miércoles 20 de diciembre y regresará hasta el 7 de enero.

Rodríguez cuestionó que la presidenta ejecutiva decida irse de vacaciones y dejar en suspenso una obra que considera vital para la salud de miles de cartagineses.

En la sesión de Junta Directiva de este martes, Marta Esquivel se defendió e insistió que sus vacaciones están planeadas desde hace cuatro meses.

Marta Esquivel ha tenido que acudir al Congreso a dar explicaciones sobre los atrasos en el proyecto del nuevo hospital de Cartago. (Alonso Tenorio)

“Ella dice que tiene planificadas sus vacaciones desde hace cuatro meses, pero si eso es así, no me explico por qué se comprometió a ver este asunto de Cartago el 21 de diciembre. Si ella sabía que no iba a estar en funciones por qué se comprometió”, enfatizó la representante sindical.

Agregó que, el 30 de noviembre, cuando acordaron resolver este tema a más tardar el 21 de diciembre, la jerarca no comunicó que pretendía irse de vacaciones antes de esa fecha.

‘Observaciones de Dirección Jurídica’

La Presidencia Ejecutiva de la CCSS lleva meses argumentando que el terreno comprado en 2011 para levantar el nuevo hospital no es apto. Sin embargo, diversos informes, incluidos los de la propia Gerencia de Infraestructura y Tecnologías de la CCSS, señalan que no hay impedimento para la construcción.

La obra cuenta con la viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el respaldo de órganos técnicos de la Caja y estudios geológicos externos contratados por la institución.

Incluso, la gerenta interina de Infraestructura, Marielos Gutiérrez Brenes, expresó, el pasado 20 de noviembre, en una comisión legislativa, que no hay razones de peso para descartar el lote adquirido para el nuevo centro médico.

Este martes, la presidenta ejecutiva informó a los directivos que la Dirección Jurídica de la entidad hizo “varias observaciones” al proceso de licitación y por eso “se hace materialmente imposible” discutir sobre la obra en la Junta Directiva.

La jerarca no detalló qué tipo de observaciones son, cuándo se hicieron, cuándo se retomará el debate ni entregó copia de las supuestas observaciones. “Yo después les paso el documento”, dijo.