“Hace 17 días estoy en mi casa, soy uno de los ticos que está con la prueba de covid positivo. Estoy muy triste, muy desconcertado, pensando que hace 17 días que estoy en mi casa, sin ningún contacto con ninguna persona, de no ser por redes sociales o por teléfono. ¿Y qué me entristece? Me entristece ver a las personas en redes sociales: ‘acá en la cuarentena viendo a ver qué hago’, ‘a ver cómo me divierto’, ‘viendo cómo pasa el tiempo’.