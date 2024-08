Solo 220 maestras de preescolar enseñan inglés en escuelas públicas

De las 9.483 maestras de preescolar que trabajan en el Ministerio de Educación Pública (MEP), apenas 220 (2,3%) enseñan inglés a sus estudiantes. Este idioma fue recibido solo por un 21,3% de los niños y niñas que cursaron ese nivel, el año pasado.

Ese porcentaje equivale a 22.136 pequeños “privilegiados” porque iniciaron el aprendizaje de un segundo idioma desde los primeros años de la educación formal, reveló un reportaje de La Nación a inicios del 2024.

Ese escenario coloca al país muy lejos de las metas anunciadas en años anteriores, cuando se pretendía que para el 2022 todos los niños y niñas de preescolar estarían aprendiendo inglés.

Un grupo de 32 docentes de Inglés de educación preescolar que imparten lecciones en los cantones de Paraíso, El Guarco, La Unión, Oreamuno y Alvarado de Cartago, reciben capacitación de la Escuela de Ciencias de Lenguaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec).

La meta es que estén listas para hacer la evaluación internacional Oxford Test of English (OTE), de la Universidad de Oxford, que les permitirá certificar su nivel de dominio del idioma inglés según el Marco Común Europeo de las Lenguas (MCER).

La preparación de las docentes se inició hace cinco meses y culminará el 31 de agosto, con la evaluación en la que sus habilidades de escucha, lectura, expresión oral y escrita serán examinadas. El objetivo, según informó el Tec, es obtener la certificación en la banda lingüística C1 o B2.

Los resultados de la prueba también permitirán conocer las necesidades de formación de las docentes de Inglés para preescolar.

“Hemos venido trabajando con las docentes con capacitaciones virtuales y presenciales para que conozcan y practiquen sobre cada parte de la evaluación, ya que en ocasiones no se obtiene una calificación que les permite certificarse, no tanto por sus conocimientos de inglés, sino, porque no están familiarizadas con cada rubro de la prueba”, comentó Sonia Albertazzi Osorio, responsable del proyecto y docente de la Escuela de Ciencias del Lenguaje.

Maestra de preescolar: 'Nivel de inglés es de recuerdos del colegio'

Esta iniciativa de extensión tiene como origen un sondeo de la Dirección Regional de Enseñanza del Ministerio de Educación Pública (DRMEP), en Cartago, en conjunto con la Escuela de Ciencias del Lenguaje.

El sondeo descubrió que hay docentes que desconocen su nivel de dominio lingüístico. Esto les impide tener un documento que certifique sus conocimientos.

Aprender inglés en primera infancia

Según explicó el Tec, el aprendizaje del idioma inglés en la primera infancia es tendencia a nivel internacional. En esa dirección, el MEP modificó el perfil para la contratación del personal docente de preescolar mediante la directriz DM0004-2-2019.

Para tener un nombramiento en propiedad, esa directriz obliga a las docentes de preescolar que imparten Inglés a tener una especialidad en esa lengua o un dominio certificado en las bandas C1 o B2, según el MCER.

De las 220 que se dedican a la enseñanza del idioma inglés solo 28 tienen nombramiento en propiedad (13%), informó el Tec.

Cris Villavicencio Rivas es maestra de preescolar en la Unidad Pedagógica San Diego, en La Unión de Cartago. Es una de las 32 docentes que buscan certificarse en la enseñanza del inglés. Foto: cortesía TEC

Una certificación con nivel C1 demuestra que la docente tiene un dominio avanzado del idioma para comunicarse de manera eficiente y precisa en contextos complejos y especializados. El nivel B2 indica que la maestra puede desenvolverse en situaciones cotidianas y profesionales.

“La mitad de las docentes participantes en este proyecto están en el rango intermedio de 5 a 10 años de experiencia de trabajar en el MEP, tienen nombramiento interino y no poseen un documento que certifique su nivel de dominio del inglés”, explicó Albertazzi.

Para garantizar la calidad de la enseñanza de este idioma, el MEP estableció como exigencia de contratación que las personas docentes de esta especialidad tengan los niveles de competencia de C1 y B2, según el Marco Común Europeo de Referencia.

Inglés muy básico en escolares y colegiales

Un mapeo de la Universidad de Costa Rica (UCR) reveló que los escolares y colegiales no pasan del primer nivel en dominio del inglés, según las las bandas establecidas por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL): A1 (principiante) y A2 (dominio básico o elemental del idioma), B1 (preintermedio), B2 (dominio intermedio) y C1 (avanzado).

La población de primaria que realizó la prueba se concentra en las bandas A1 y A2 tanto en comprensión de escucha como en comprensión de lectura. En expresión oral, casi el 70% se ubicó en el rango A1.

Los alumnos de secundaria, que deberían estar en niveles B1 y B2 según las metas del mismo MEP, no pasan de A1 en más del 70% de los evaluados.