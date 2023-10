Marcela Campos ha visto morir o complicarse a decenas de enfermos de cáncer víctimas de los prolongados tiempos de espera para una cita, un examen o una cirugía en hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Campos preside la Fundación Mujeres en Rosa, que apoya a enfermos oncológicos, principalmente a pacientes con cáncer de mama. A pocos días de vencer el plazo dado por el presidente Rodrigo Chaves a la jerarca de la Caja, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, para presentar el plan contra las listas de espera, la vocera de este grupo de pacientes pide priorizar en esa estrategia a los enfermos oncológicos.

“No menosprecio las otras patologías, pero sabemos que en Oncología el tiempo es primordial. Seis meses de espera para un paciente de Oncología es la diferencia entre la vida y la muerte”, alertó Campos, quien participó en un taller para periodistas de Latinoamérica sobre cáncer, organizado por Pfizer en Ciudad de Panamá.

Son muchos los desafíos que organizaciones de pacientes como la que Campos lidera encuentran en los servicios de la Caja. Según afirma, las listas de espera para enfermos de cáncer se agudizaron con la pandemia y ahora los casos que acuden a su Fundación en busca de ayuda son dramáticos.

“’Doña Marcela, él prefirió dejarse morir’, me confió la esposa de un enfermo de cáncer, de 52 años. El señor no aguantó cuando en el hospital le dijeron que no podían darle el medicamento que necesitaba”, cuenta.

Marcela Campos se refiere a un fármaco innovador. La norma para tener acceso a productos contra el cáncer recién salidos al mercado es presentar recursos de amparo para que la Sala IV obligue a la CCSS a darlos. Esto es lo que se conoce como judicialización de la salud.

Pero aun esto, afirma Campos, consume tiempo, algo con lo que no cuentan a su favor los enfermos con algún tipo de cáncer avanzado o metastásico (con invasión a otros órganos del cuerpo).

Marcela Campos preside la Fundación Mujeres en Rosa, que ella creó luego de enfrentar un cáncer de mama, hace 13 años. (Ángela Ávalos Rodríguez)

“Con la pandemia, muchos pacientes no iban al hospital. Muchos fueron atendidos por telemedicina. Después de la pandemia, sabíamos que se iban a generar listas de espera por todo lo que se venía acumulando.

“Llega el hackeo a la CCSS y también se pierde el tiempo y estamos con listas de espera en Oncología para cirugía o para exámenes en donde antes no existían. Hay que tomar medidas urgentes”, pidió Campos, quien solicita tomar en cuenta la representación de los enfermos en cualquier grupo donde se tomen decisiones sobre los servicios que reciben.

Debilidades a corregir

Este jueves 12 de octubre vence el plazo de tres meses que concedió Rodrigo Chaves a Marta Eugenia Esquivel para presentar el plan que, según la CCSS, resolverá sus listas de espera.

El número de pacientes que aguardan citas con especialistas, procedimientos diagnósticos y cirugías alcanzó este año niveles sin precedentes.

La cola en cirugías pasó de 175.630 personas del 1.° de abril de 2023 a 176.919 al 16 de agosto del mismo año.

En Hospitales como el México, los enfermos esperan seis meses o más para tener la interpretación de tomografías, una información clave para saber cuál es el siguiente paso a dar en el tratamiento.

Radiología del Hospital Calderón Guardia es una de las áreas más críticas. Los pacientes con cáncer son los más afectados. (Albert Marín)

¿Por qué pasa esto? “Porque cada hospital se maneja diferente. No existe un protocolo para atender las enfermedades. No hay una línea de seguimiento y algo muy grave: en los Ebáis muchos pacientes se devuelven porque los médicos les dice que no tiene nada. Esto en cáncer es muy grave. Y se da frecuentemente en cáncer de mama”, respondió Marcela Campos.

Precisamente, esta semana una paciente empezará a recibir atención más de un año después de que le apareció una pelotita en una de sus mamas.

“Acudió al Ebáis de su comunidad, le dijeron que no era nada y fue por insistencia que ahora sabe que tiene un cáncer de mama en estado avanzado. Y se perdió un año”, recalca Marcela Campos.

Para la presidenta de Mujeres en Rosa, a los servicios de la CCSS les falta un mayor compromiso con los pacientes, empezando por las secretarias que reciben las referencias.

“¿Cómo le van a decir a un señor que tiene que trasladarse varios kilómetros hasta el centro de Sarapiquí, que tiene que ir todos los días al hospital de Heredia a esperar que se libere un campo en rayos X? ¿Cómo le van a dar una cita a las 7 a. m., si en su comunidad no hay buses que lo saquen temprano para ir a al hospital?

“¿O será que es necesario poner en el EDUS una alerta para que las secretarias y los médicos tomen en cuenta que ese paciente vive lejos y todos los problemas que puede tener en ese traslado? Es tratar de hacerles un poquito más fácil la vida a los enfermos”, reitera.

Una de las salidas que Marcela Campos pide considerar, sin satanizar, es el apoyo que puedan dar los servicios privados a la CCSS en la resolución de las listas de espera.

Las alianzas público-privadas deben entrar a jugar algún rol en este escenario, en donde los pacientes viven una carrera contra el tiempo.