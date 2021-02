La Sala advierte a la recurrida que de conformidad con el artículo 71 de Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de 20 a 60 días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.