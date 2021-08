Resultados de examen de incorporación en Medicina solo los conocerán las universidades

Mauricio Guardia asumió como presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, en febrero del 2021. (Jose Cordero)

Solo las universidades que dan la carrera de Medicina tendrán acceso a los resultados que arroje el examen de incorporación al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

La decisión fue tomada por consenso entre las universidades y el Colegio, confirmó el presidente de esa institución, Mauricio Guardia.

Los datos, que sin duda arrojarán más luces sobre la calidad de la educación que reciben estos profesionales, serán de manejo privado para cada una de las ocho escuelas (una de ellas, de la Universidad de Costa Rica) que imparten esa carrera en el país.

Por primera vez, el Colegio de Médicos realizará una prueba para incorporar a los nuevos profesionales y permitirles ejercer en el país, tras varios años de intentar establecer una prueba para incorporar a los nuevos médicos a su ejercicio profesional,

El reglamento fue aprobado el 6 de agosto, en Asamblea General. Para quedar vigente, debe pasar al Ministerio de Salud, que lo publicará como decreto, explicó Guardia.

El siguiente, es un resumen de la entrevista con el presidente de ese Colegio.

– ¿Cuáles eran los requisitos de incorporación antes de la aprobación del examen?

– Los graduados de universidades nacionales tenían que cumplir con sus años académicos más el internado rotatorio. Una vez terminado el internado rotatorio, las universidades extendían los certificados y notas, presentaban los atestados al Colegio y se les hacía todo el trámite de incorporación, previo a hacer la solicitud del servicio social

“Hace muchos años, el servicio social era obligatorio. Con el aumento de plazas de médicos trabajando en la Caja (Costarricense de Seguro Social), el servicio social no es un requisito obligatorio. Es obligatorio presentarse a la rifa, pero no hacerlo.

“Hace dos años, habíamos montado una estructura de implementación de cambios en la Ley Orgánica del Colegio donde venía la realización del examen de incorporación, pero la ley fue vetada. Con la nueva Asamblea (Legislativa), los mismos médicos diputados nos ayudaron a hacer cambios específicos, entre ellos, la incorporación”.

[ Egresados de Medicina deberán aprobar examen de conocimientos para ejercer en el país ]

– ¿Por qué es importante este examen?

– Es una forma de dar seguridad a la población costarricense de que ese médico que estamos incorporando tiene los conocimientos mínimos básicos para ejercer su profesión. Es una forma de proteger a los costarricenses, que es un principio del Colegio de Médicos.

– ¿En qué va a consistir el examen?

– No vamos a evaluar conocimientos básicos de Bioquímica, Anatomía... ¡No! El examen va a estar dirigido a casos clínicos. Va a ser un médico que debe reconocer las distintas manifestaciones de una u otra enfermedad.

– ¿Tendrán los graduados varias oportunidades para ganar la prueba si la pierden por primera vez?

No es un examen inquisitivo. Es como los que hacen los extranjeros, que lo pueden hacer cuantas veces quieran hasta que lo pasan. La comisión que evalúa este reglamento es una mixta, con representantes de universidades públicas y privadas, con personeros del Colegio. Se evaluaron otros reglamentos, como el de México o Chile, y tropicalizar el nuestro. Nos ayudaron mucho en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México).

Prueba IFOM para candidatos a hacer el internado rotatorio en hospitales de la CCSS. Esa es una práctica que se realiza en el último año de la carrera de Medicina. La imagen corresponde a la prueba realizada el 7 de noviembre del 2018. (Jeffrey Zamora R)

– ¿Cuáles otras características tendrá la prueba?

– El examen se hará, como mínimo, dos veces al año, pero todo depende de la cantidad de graduados. Parte del examen incorpora las áreas de rotación (Medicina Interna, Medicina Comunitaria, Ginecología y Obstetricia, entre otras) junto a Ética.

“Va a ser un examen escrito. Una forma de evaluarlo es con tabletas. El examen va a ser cautivo. Pertenecerá al Colegio, y con posibilidad de presentar reclamos. Entramos a la etapa del desarrollo de las preguntas con apoyo de expertos para que no exista dudas. No queremos meterle obstáculos a nadie, sino ver que tengan los conocimientos mínimos básicos para ejercer la profesión”.

– También va a ser otro filtro para medir la calidad de la formación.

– Como hablamos con las universidades, no se van a dar las notas de ‘X‘ universidad. De manera privada, a cada una, se les dirá las fallas del estudiantado, de forma separada, nadie va a saber las notas de cada universidad.

– ¿Eso lo pidieron las universidades?

– Aquí lo que a nosotros nos interesa es mejorar la calidad del profesional que sale. Un examen como el IFOM (para optar por un cupo para el internado rotatorio) ha ayudado mucho a que la calidad formativa de las distintas universidades mejore. Nosotros no nos vamos a poner en discusiones y decir cuál es mejor o cuál no. A mí me interesa que el graduado que ellos estén formando sea un médico de calidad. Lo que vamos a evidenciar son en qué áreas hay deficiencias. No necesariamente en una universidad, sino en todo.

– Esta decisión de no comunicar los resultados por universidades, ¿la tomó el Colegio solo o por presión de las universidades?

– En consenso, con las universidades públicas y privadas. El graduado que se formó bien pasará el examen perfectamente. Usted puede estar en la mejor de las universidades, pero si es un mal estudiante saldrá mal.

– Explique más el concepto de examen cautivo y cómo se desarrollará la parte operativa de la prueba.

– Un examen cautivo significa que no se le va a entregar al estudiantado. No van a tener el derecho de andar con el examen. Estamos valorando si es más económico comprar tabletas que hacerlo en papel. Será de aproximadamente 180 preguntas, que se deben desarrollar en cuatro horas, en promedio dos minutos por ítem.

“La comisión del examen va a decir cuántas preguntas meter por área. Casi un 50% (de las preguntas) serán de Medicina Interna, 15% de las 180 preguntas para Cirugía, Medicina Comunitaria, Ginecología y Obstetricia..., pero eso lo vamos a ir evaluando, el cómo y cuántas preguntas deben ser. En este momento, consideramos que este examen debe tener un mínimo de 180 preguntas”.

– ¿Cada convocatoria es un examen diferente?

– En cada convocatoria se tendrá un pool de preguntas, que se irá variando. La idea es hacer un examen diferente.

[ ‘Examen de incorporación a Colegio de Médicos será en febrero o marzo de 2022′, anuncia nuevo presidente ]

– ¿Este es el primer Colegio profesional en Costa Rica que establece este examen, y cuál es la situación de Costa Rica en el contexto regional?

– El Colegio de Abogados tiene el examen de incorporación desde hace tiempo. Ellos nos ayudaron mucho, en un inicio, para definir la logística. Desde que asumí la presidencia del Colegio, uno de mis objetivos ha sido este, el examen de incorporación. México, Chile, Perú son de los países que tienen esta prueba. No somos el primero, pero en América Latina los dos grandes ejes son México y Chile, y ahora en Centroamérica, Costa Rica.