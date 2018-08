“Yo no me acostumbro a vivir en la calle. Me hace falta el baño, me hace falta la privacidad, no me he acostumbrado, pero no es tan fácil salir de ahí cuando casi toda su vida ha sido de esa manera. Es como el Hotel California, ¿ha escuchado esa canción? Entre más busco la salida más voy para adentro”, sostiene.