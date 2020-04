―A ver... Todo es un tema sobre qué estamos hablando, lo que presentó la Gerencia Financiera fueron escenarios para los próximos seis meses, pero tenemos muchas variables para las cuales no tenemos respuesta en este momento. Una de las variables es cuánto va a durar la crisis sanitaria, me refiero a la parte biológica de este virus, cuánto dura pasando por nuestra población, si podremos frenarlo o no, si podremos aplanar la curva o si se nos sale de las manos. Todas esas variables aún están por verse.