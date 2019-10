– Yo llego aquí y veo un trabajo excepcional que hace silenciosamente el Conapam para sus programas dirigidos a las personas en pobreza y pobreza extrema. Hay alrededor de 135.000 personas mayores de 65 años en esa condición, pero el Conapam no llega ni al 20% de ellos. Eso no significa que estén sin ayuda de otras instituciones del Estado. Tenemos cuatro programas con subsidio: las casas de larga estancia (o asilos de ancianos, que hay 122 en todo el país), centros diurnos (hay 53), un programa de odontología, y la red de cuido. Nosotros no tenemos presupuesto para atender más.