INS atendió en solo un año 55 peones de Standard Fruit Company por uso de potente agroquímico

Las imágenes, entregadas por varios trabajadores de bananeras, muestras las lesiones en su piel luego de tener contacto con un químico llamado Movento 15 OD.

Los efectos del agroquímico Movento 15 OD en fincas de la empresa bananera Standard Fruit Company, en Siquirres, alcanzó a un grupo de trabajadores mayor al de los 13 denunciantes sobre los que dio a conocer La Nación, quienes presentaron demandas laborales a finales del año pasado, luego de meses sin una solución o respuesta a sus quejas.

Estadísticas del Instituto Nacional de Seguros (INS) de 2020 señalan que la entidad brindó atención a 66 trabajadores de Standard Fruit Company por molestias por el uso de agroquímicos. Del total de consultas, 55 estaban relacionadas con la manipulación o el contacto con el Movento 15 OD, es decir, el 83% de los casos recibidos tenían vínculo con ese producto.

En 2019, año en que la empresa comenzó aplicar el Movento 15 OD, según el relato de los afectados, el INS solo registró 5 consultas por malestares vinculados a agroquímicos. Sin embargo, la cifra se disparó en 2020, mientras que para 2021 no se contabilizaron casos, porque en ese año no se empleó esa sustancia.

Algunos síntomas reportados por los peones agrícolas son irritaciones en la piel, picazón, fiebres, problemas para dormir, complicaciones respiratorias, ampollas en los genitales, mareos y dolor de cabeza.

La Nación intentó hablar con Juan Carlos Rojas, representante legal de Standard Fruit Company, pero pidió que le enviaran las preguntas por escrito. Frente a esa condición, se le envió un correo electrónico la tarde del miércoles 19 de enero; se le consultó a qué se debía el alto aumento de incidentes y si la compañía utiliza actualmente el Movento 15 OD, pero al cierre de esta información no había dado respuesta.

[ 525 exbananeros exigen $400 millones por daños de Nemagón ]

El Movento 15 OD, según la página web de Agro Bayer Centroamérica, distribuidor del plaguicida, es un novedoso y potente insecticida para el control de plagas en los cultivos, en especial de la mosca blanca. La ficha técnica divulgada por la empresa advierte de que el químico puede provocar problemas de fertilidad, reacciones alérgicas e irritación ocular grave. En ese mismo documento, el fabricante recomienda que, a la hora de aplicarlo, los trabajadores deben usar guantes, gafas y máscara de protección, entre otros dispositivos.

Óscar Vargas Quesada, uno de los abogados de los trabajadores, dijo que han presentado varias demandas por la afectación con el químico Movento 15 OD contra el INS y contra la empresa por riesgos del trabajo.

“Nosotros hemos presentado formalmente 13 demandas ante el Juzgado de Trabajo de Guápiles, pero además logramos conversar con al menos 24 afectados. De ellos estamos esperando documentos para presentar las demandas, otros nos han informado que son muchas más personas las afectadas, pero que no iniciarán procesos legales por temor a perder su trabajo o bien les han informado que en caso de acudir al INS o presentar demandas serán trasladados a otras funciones, donde ganarían menos salario, situación que nos ha impedido presentar dichos reclamos”, comentó el abogado.

Los trabajadores de una bananera en Siquirres denuncia irritación de piel, náuseas, mareos, problemas para dormir y fiebre recurrente luego de haber utilizado un químico llamado Movento 15 OD.

En una entrevista realizada días atrás, Ainsie Hancok Darvey, extrabajador de la bananera, de 44 años, aseguró que sufre consecuencias por el contacto con el químico desde junio de 2020. Luego de salir de Standard Fruit Company, en setiembre de 2021, decidió poner una demanda, pues la atención que recibió en el INS no le solucionó su problema y la compañía tampoco se hizo responsable ni lo indemnizó.

De acuerdo con la evaluación médica hecha por el INS, Hancok Darvey enfrenta una dermatitis de contacto alérgica por químicos.

“Voy para dos años de tener problemas por eso (...) Como a los cuatro o cinco días de estar trabajando en el área que fue fumigada con ese químico empecé a tener síntomas. El primer día me broté, pero no le puse mucha atención, me ponía cremas para ver si se me quitaba, pero tuve que ir al INS”, declaró Hancok, quien estuvo incapacitado varias veces en el último año hasta que renunció a su puesto.

Luego de las publicaciones de este diario sobre este tema, el Ministerio de Salud dio a conocer que el Área de Salud de Siquirres abrió una pesquisa para determinar qué es lo que sucede en ese cantón con el uso del Movento 15 OD.

[ Salud investiga lesiones en trabajadores de Standard Fruit Company por uso de químico ]

La semana anterior se intentó obtener copias certificadas de los exámenes toxicológicos aportados por el fabricante del agroquímico, pero Salud señaló que esos documentos son confidenciales. Esa información es clave para verificar si el producto es seguro para humanos. Lo mismo dijo el Servicio Fitosanitario del Estado al pedirles el informe ecotoxicológico.

Voceras de ambas entidades admitieron que no realizan pruebas independientes para verificar la seguridad de los plaguicidas, sino que se limitan a comprobar la autenticidad de los documentos entregados por los interesados.

¿Si ese tipo de informes son confidenciales qué herramientas tiene la ciudadanía para verificar que el agroquímico es seguro?

“Diay... tendrían que hacernos una auditoría nosotros (...) Hay gran parte del expediente (de aprobación del registro del agroquímico) que es de acceso público, eso le permite a usted hacer verificaciones, pero también hay que contemplar que el registro es de una empresa privada, no es del Gobierno”, respondió Arlet Vargas Morales, jefa de la Unidad de Registro de Agroquímicos del Servicio Fitosanitario del Estado.

Los efectos de este tipo de sustancias en trabajadores agrícolas tienen larga historia en el país. En 2008, el INS se comprometió a indemnizar a 900 personas que laboraban en empresas bananeras y resultaron afectadas por el uso de Nemagón. En agosto de 2011, la compañía estadounidense Dole Food Company aceptó pagar compensaciones a 780 trabajadores por la aplicación de Nemagón en la década de los 70 en Costa Rica.