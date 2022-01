Salud investiga lesiones en trabajadores de Standard Fruit Company por uso de químico

Los trabajadores de una bananera en Siquirres denuncian irritación de piel, náuseas, mareos, problemas para dormir y fiebre recurrente luego de haber utilizado un químico llamado Movento 15 OD.

El Ministerio de Salud confirmó que abrió una investigación por las lesiones aparecidas en un grupo de empleados y extrabajadores de la empresa bananera Standard Fruit Company por el supuesto uso de un químico llamado Movento 15 OD.

Los trabajadores tienen manchas y brotes en la piel, así como picazón, mareos, dolor de cabeza, problemas para dormir, náuseas, fiebre y complicaciones respiratorias.

La pesquisa fue abierta por el Área de Salud de Siquirres, en Limón, el pasado 5 de enero, luego de una publicación de La Nación sobre las consecuencias físicas que arrastran los peones agrícolas y las demandas presentadas, en las últimas semanas, contra el Instituto Nacional de Seguros (INS) y la compañía por riesgos del trabajo.

“Ya se está haciendo una investigación con todo esto que salió para verificar el uso del producto, si fue usado de manera adecuada y con el equipo de protección requerido. Si, por ejemplo, a mí me dicen que tengo que utilizar una dilución equis y no la hago así, ya no es problema del producto. Igual, si tengo que usar equipo de protección y no lo utilizo, probablemente no sea problema del producto, sino de la utilización”, comentó Ileana Herrera Gallegos, jefa de la Unidad de Registros del Ministerio de Salud.

Marco Mora Ditell y Yarenis Méndez, abogados de los afectados, explicaron que los problemas médicos empezaron a mediados de 2019, cuando la compañía comenzó a utilizar el producto mencionado para fumigar. Según su relato, las personas presentaron los males mencionados a los pocos días de la aplicación del insecticida, pero se conformaron con incapacidades de pocos días y uso de cremas para paliar la irritación por temor a represalias como despidos u otros.

No obstante, las molestias persisten. Por esa razón, 13 peones presentaron demandas y, en las próximas semanas, de acuerdo con los abogados, lo harán notros once empleados.

El Movento 15 OD, según la página web de Agro Bayer Centroamérica, distribuidor del producto, es un novedoso y potente insecticida para el control de plagas en los cultivos, en especial de la mosca blanca. De acuerdo con el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), ese producto obtuvo la autorización para ser empleado en el país en agosto de 2016.

“Se registró una vez que se emitieron los informes positivos, correspondientes a los informes químico y agronómico del Servicio Fitosanitario del Estado, así como el Informe Ecotoxicológico y de Destino Ambiental del Ministerio de Ambiente y el Informe Toxicológico del Ministerio de Salud”, declaró el Nelson Morera, director ejecutivo del SFE.

Ainsie Hancok Darvey, vecino de Siquirres, de 44 años, laboró para la bananera hasta setiembre de 2021. Él es una de las personas que sufre un serio deterioro físico, culpa al Movento 15 OD, pues los males empezaron cuando tuvo contacto con el agroquímico.

“Voy para dos años de tener problemas por eso (...). Como a los cuatro o cinco días de estar trabajando en el área que fue fumigada con ese químico, empecé a tener síntomas. El primer día me broté, pero no le puse mucha atención; me ponía cremas para ver si se me quitaba, pero tuve que ir al INS”, dijo el trabajador en una entrevista realizada días atrás.

Hancok Darvey fue diagnosticado, en una evaluación médica hecha por el INS, con dermatitis de contacto alérgica por químicos. En la actualidad, debido a las complicaciones de salud, no puede laborar para bananeras, principal fuente de empleo en Siquirres. Para sobrevivir, trabaja de manera informal en un camión que ofrece servicios a varias fincas de la zona.

Lesiones piel trabajadores bananera Las imágenes, entregadas por varios trabajadores de bananeras, muestras las lesiones en su piel luego de tener contacto con un químico llamado Movento 15 OD.

Standard Fruit Company envió, este jueves 6 de enero, un comunicado de prensa en el que se defiende y asegura cumplir con toda la normativa nacional relacionada con agroquímicos.

“En toda aplicación de productos, se les da la debida capacitación a los trabajadores, así como equipos de protección personal completo. En el caso de la aplicación de Movento se les otorga: uniforme de dos piezas, botas de hule, espaldero impermeable, respirador con filtro, sombrero de ala ancha con protección de cuello, guantes de nitrilo, pantalla facial, anteojos de seguridad y capa impermeable. La aplicación se hace estrictamente en la forma indicada en la etiqueta del producto que se aplique y así sucedió con el Movento” afirmó la empresa.

Confidenciales

Ileana Herrera Gallegos, jefa de la Unidad de Registros del Ministerio de Salud, garantizó que el Movento 15 OD tiene autorización para ser utilizado en el país y aseguró que revisaron los estudios toxicológicos que demuestran la seguridad de su uso. Sin embargo, argumentó que esos análisis son confidenciales por razones legales.

La vocera explicó que, al realizar el registro de un agroquímico, el Ministerio de Salud inspecciona los análisis toxicológicos del fabricante. En la mayoría de los casos, las evaluaciones son hechas en otros países y la labor de Salud se limita a verificar la autenticidad de los documentos.

[ 525 exbananeros exigen $400 millones por daños de Nemagón ]

“Nosotros para el registro sanitario no hacemos pruebas (...) Si encontramos que el producto causa daños a la salud, por supuesto que se hace el retiro; usted tiene que haber escuchado del metanol en las bebidas alcohólicas, ahí se hizo una investigación, un análisis, salió el producto alterado y se quita el registro sanitario”, comentó.

Ante la ausencia de estudios independientes por parte de salud y la confidencialidad de los exámenes toxicológicos aportados por las empresas fabricantes ¿Qué herramientas tiene la comunidad científica y la población en general para asegurarse de la seguridad de un producto?

“La fe pública del funcionario”, contestó Herrera.