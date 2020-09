“Ya nos dimos cuenta que Salud no puede con todo, hay que hacer ese modelo de responsabilidad compartida para que las municipalidades podamos aportar hasta donde se pueda con un conocimiento basto de cada uno de los territorios (...) solo nosotros sabemos qué pasa en el territorio, como se mueven, donde se puede complicar más el asunto, somos mas cercanos al pueblo, no es igual que un ministro diga qué se tiene que hacer a que lleguemos con mascarillas, con insumos, no solo ver en un medio el número de casos; es un plan integral que ya lo estamos haciendo”, manifestó Chacón.