Pacientes internados en el Hospital México podrán recibir visitas desde este viernes 17 de diciembre

El ingreso de la visita será por el portón de la nueva torre de quirófanos, anunció el Hospital México. No se permitirán bolsas ni comida, y los visitantes deben traer su carné de vacunación. (Rafael Pacheco Granados)

Quienes tengan parientes o conocidos internados en el Hospital México podrán visitarlos a partir del viernes 17 de diciembre, siempre y cuando los visitantes tengan completo su esquema de vacunación contra la covid y traigan el carné respectivo. Deben, además, cumplir con todos los protocolos de seguridad para el ingreso, incluido el uso correcto de mascarilla.

Después de casi dos años sin permitir visitas debido a la pandemia, el México se convierte en el primero de los 29 hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en anunciar esa posibilidad.

La decisión se tomó luego de un análisis sobre las condiciones actuales de la pandemia, que en el caso costarricense registra una significativa caída en el número de casos nuevos, hospitalizaciones y muertes desde octubre. En los últimos tres días, por ejemplo, no hubo uno solo fallecido en el país por esta causa.

La directora de Enfermería, Silvia Beirute, agregó en un boletín de prensa que esta decisión se toma no solo a partir de la reducción de casos. También por la necesidad de devolver ese espacio de convivencia a pacientes y a sus familiares, sobre todo en un momento como la Navidad y el fin de año.

Para el director médico, Douglas Montero, este paso tiene un enorme significado: “Tiene que ver con la esperanza, con la certidumbre de que estamos superando esta pandemia y que, poco a poco, retornaremos a la normalidad”.

Montero solicita a las personas que vengan a la visita cumplir el protocolo y seguir las indicaciones del personal de Vigilancia y Enfermería, porque de esto dependerá el éxito de la reapertura.

Estos son los requisitos establecidos por el México para permitir la visita a partir del viernes 17 de diciembre:

- Presentar el carné de vacunas que garantice la vacunación completa contra la covid-19 (al menos, esquema de dos dosis). Su presentación es obligatoria. No se permitirá el ingreso a nadie que no cumpla con este requisito. Si no lo trae, se revisará su estado de vacunación en el Expediente Digital Único en Salud (EDUS).

- Los menores de edad deben entrar acompañados por un adulto. Ambos deben estar vacunados.

- El horario de visita será de 4:30 p. m. a 6 p. m. en los salones de hospitalización.

- Los lunes, miércoles y viernes solo se permitirán visitas a pacientes internados en salón, en camas de número par. Martes y jueves se autoriza la visita a pacientes en cama impar.

- Los fines de semana funcionará así: sábados de 12 m. d. a 1:30 p. m., visitas a pacientes en cama impar. De 4:30 p. m. a 6 p. m., pacientes de cama par. Los domingos, la visita de 12 m. d. a 1:30 p. m., será para pacientes en cama par, y la de la tarde, de 4:30 p. m. a 6 p. m., para pacientes en cama impar.

- El ingreso será por el portón de la nueva torre de quirófanos.

- Los pacientes de unidades de cuidados intermedios podrán recibir visitas de lunes a domingo de 12 m.d. a 1 p. m . y de 3 p. m. a 4 p. m.

- Los pacientes de cuidados intensivos lo podrán hacer de 12 m. d. a 1 p. m. y de 4 p. m. a 5 p. m.

- Pacientes en aislamiento por diferentes razones no podrán recibir visitas.

- No se permitirá el ingreso de bolsos, bultos o bolsas de tamaño mediano o grande. Tampoco de aparatos electrónicos o comida. Solamente se permitirá ingresar artículos de higiene personal en su respectiva bolsa.