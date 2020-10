“Claro que en esos cículos donde no se han guardado (las medidas), se les olvidó que estamos en pandemia, o tenían la mascrillas en el cuello o ya no era efectiva por estar todo el día elevando la voz, entonces aunque la tenga puesta hay riesgo para las personas que están alrededor, entonces sí puede haber un impacto, esperemos que no sea altísimo, pero sí puede haber el surgimiento de brotes”, manifestó.