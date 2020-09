“Eso me lleva a decir que todos tenemos que tomar la responsabilidad, esto es real, esto no es ficticio, esto no es un sueño, es una pesadilla, pero es real, tenemos que entender eso y por eso tenemos que cuidarnos, todos tenemos que tomar acciones para prevenir no dejar que el covid-19 llegué a nuestras vidas. Hoy casi cualquier costarricense sabe de alguien, conoce a alguien que tuvo covid, que está aislado, que es sospechoso o en el peor de los casosm conoce de una familia que ha perdido un ser querido y eso no puede seguir así desarrollándose, así que tomemos el control., no bajemos la guardia”, manifestó.