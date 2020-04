“Recordemos que para que un paciente sea dado de alta, lo cual significa que ya no está excretando el virus, que ya el virus no está presente, se tienen que hacer dos muestras más por paciente que no siempre salen negativas de manera consecutiva. De hecho que estamos viendo que muchas de las pruebas al momento de ser tomadas a los 14 días, que es lo que establece la OMS, el virus todavía persiste, por lo cual esa muestra sale positiva", comentó Salas.