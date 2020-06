“A cualquier clase social, por favor no hagan ese tipo de actividades, no es que estamos haciendo el llamado para cierto tipo de población (...) la reprensión es igual de severa porque están siendo irresponsables, incumpliendo una obligación social con las personas que viven en ese condominio, con las que viven en esas comunidades, lo que puede favorecen la exportación de casos y originar una ola; cuando vayan a llegar a la Caja (Costarricense de Seguro Social) no va a estar disponible, no va a estar el respirador”, sentenció.