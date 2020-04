“Hace un mes no visito a mi madre de 98 años, ni a mis hijos y hermanos. Tampoco he podido ver a mi nieta que tiene tres años. Tengo una sobrina que presenta una dificultad para movilizarse y nosotros siempre la visitamos, pero tenemos todo este tiempo de no poder verla. Todo esto por el temor de llevar la enfermedad al resto de la familia”, relató.