“Yo le expliqué esto a mi mamá, que no me sentía bien y no me dejaban salir. Cada vez que preguntaba, como que uno siente la negativa de quienes trabajan ahí. No les gusta. Lo que me molestó y afectó mucho fue que la psiquiatra, luego de estar insistiendo mucho, cuando me dio la salida, me dijo que me iba a dejar salir pero que yo, en pocas semanas, volvería a pedirle medicamentos y a estar internado”, recuerda.