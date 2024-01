Marta Esquivel promete ‘medidas disciplinarias’ en caso de bebé prematura cuya mamá suplicó por su vida

La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel Rodríguez, prometió medidas disciplinarias tras la denuncia realizada por Angie Herrera Guzmán, mamá de una bebé prematura a quien supuestamente se le negó atención tras su nacimiento, en el Hospital La Anexión, en Nicoya Guanacaste.

“Lo expuesto me tiene sumamente indignada como madre, como mujer y como presidenta de la Caja, la que tiene en sus manos la salud de los costarricenses”, dijo Esquivel en un mensaje en el que también anunció la solicitud de atención prioritaria “altísima” que le hizo al director del Hospital Monseñor Sanabria, Randall Álvarez, donde fue traslada la bebé la tarde de este martes 9 de enero.

La jerarca informó sobre la apertura de una investigación para tomar las medidas disciplinarias sobre lo actuado en el hospital de Nicoya, entre este lunes 8 de enero, cuando nació la bebé, y el martes, cuando su mamá, Angie Herrera, publicó en Facebook una súplica para que no dejaran morir a la niña.

'Esta bebé es una luchadora', afirma presidenta de CCSS al anunciar investigación

El gerente médico, Wilburg Díaz Cruz, explicó que se llevará a cabo una exhaustiva investigación para esclarecer los hechos ocurridos.

Como medida inmediata, confirmó la CCSS, la menor fue trasladada al hospital de Puntarenas para asegurar que reciba la atención necesaria con los pediatras de ese centro hospitalario.

De ser necesario, la pequeña sería trasladada a un hospital nacional para recibir tratamientos más especializados.

En un mensaje que se hizo viral en Facebook, Angie Herrera Guzmán denunció este martes lo sucedido a su hija, quien pese a nacer prematuramente continuaba luchando por su vida en sus brazos.

“No quieren hacer nada disque porque el protocolo del hospital es que tengo que esperar a que mi bebé se muera porque ellos no pueden hacer nada. Y yo no quiero ni voy a permitir nada. Yo necesito (llora)... que por favor alguien me ayude, porque yo necesito sacar a mi bebé de aquí”.

Visiblemente abatida y con su bebé recién nacida en brazos, Angie Herrera, de 35 años, contó que su hija nació a las 6:20 p. m. del lunes 8 de enero, en el Hospital La Anexión.

“Se me vino de 26 semanas. Me la dieron y me dijeron que la disfrutara porque ella no iba a sobrevivir. Los pulmones no estaban maduros. Gracias a mi Dios estamos 9 de enero y mi bebé todavía sigue con vida. Ella respira, tiene llanto”, fueron sus primeras palabras en el mensaje público.

Bebé de Angie Herrera llega a hospital de Puntarenas

Cuando publicó el video, llevaba 12 horas de haber dado a luz. Mostrando a su bebé frente a la cámara, dijo: “(...) aquí está mi bebé. Ella está viva, tiene signos vitales, respira, llora... y yo no puedo dejar que mi bebé se muera solo porque aquí son un reguero de ineptos que no sirven ni para ni... pero es la verdad.

“Lo único que hacen es tener su profesión por lo que ganan y no porque tengan amor por lo que hacen. Por favor, compartan este video, necesito que me ayuden a salvar a mi bebé”.