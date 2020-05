Así que no se alegre más de la cuenta si piensa, equivocadamente, que en su burbuja están sus amigos, familiares que viven en otras casas, compañeros de trabajo o el equipo de fútbol con el que acostumbraba mejenguear algún día por la noche. Porque no. Ellos no están en su burbuja social. Al menos, no deberían estarlo por ahora.