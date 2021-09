Hospitales de CCSS siguen bajo presión: 1.271 internados con covid-19, 470 en UCI

Hospital México, fachada El centro médico que más personas en cuidados intensivos reporta es el Hospital México, con 117. Fotografía: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

La covid-19 mantiene la presión sobre el sistema hospitalario. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) comunicó la tarde de este martes que, al corte a mediodía, la enfermedad tenía hospitalizados a 1.271 personas.

De ellas, 470 están en una unidad de cuidado intensivo (UCI). Entre ellas 158 reportadas en condición crítica.

Esta ocupación representa un 32% más del límite óptimo de la CCSS en UCI, que es de 359 camas.

A esto habría que sumar otras 202 personas que tienen síntomas sospechosos del virus y están a la espera de los resultados de su prueba diagnóstica, nueve ocupan una cama UCI.

Los hospitales con más pacientes en cuidados intensivos por la enfermedad pandémica son el México, con 117; el Calderón Guardia, con 90; y el Centro Especializado en la Atención de Pacientes con Covid-19 (Ceaco), con 69.

Las UCI también reportaban este martes 35 ingresos (10 de ellos por traslado), 11 pacientes que pasaron a salón y hubo 29 egresos: 16 por fallecimiento y 13 de individuos que fueron dados de alta y regresaron a sus casas.

La CCSS también informó de que este lunes 6 de setiembre se declinó el traslado de 17 pacientes por falta de espacio.

Esto no quiere decir que no se haya encontrado cama después, significa que al momento de la solicitud no había disponibilidad en centros médicos del área metropolitana.

Entre el 31 de agosto y el 6 de setiembre se declinaron 89 traslados.

Este lunes, Román Macaya Hayes, presidente ejecutivo de la CCSS, indicó que la situación es crítica porque se juntaron “dos olas pandémicas”.

Por un lado, se ve la ola de pacientes covid-19, motivada por la variante delta y por el comportamiento humano.

Por otro, la ola de pacientes que no tienen este virus, pero que requieren de un hospital por enfermedades crónicas, traumas, accidentes y otros tipos de violencia.

Perfil de los hospitalizados

A mediodía, las edades de quienes están en una UCI iban desde menores de cinco años hasta mayores de 80. El grupo con mayor afectación es el de 50 a 59 años.

0-9 años: 5

10-19 años: 2

20-29 años: 31

30-39 años: 68

40-49 años: 93

50-59 años: 126

60-69 años: 84

70-79 años: 44

80 y más: 17

Cuando se observan los factores de riesgo de las personas confirmadas, tanto en salón como en UCI, se ve que la hipertensión arterial es la más común. Algunos tienen varias enfermedades de fondo.

Hipertensión: 640

Diabetes: 432

Obesidad: 472

Asma: 149

Dislipidemia (niveles irregulares de colesterol y triglicéridos): 192

Cáncer: 56

Otras comorbilidades: 6

Tabaquismo: 175

Tabaquismo activo: 38

