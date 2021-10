Hombre denuncia que Fuerza Pública lo detuvo por andar sin mascarilla en vía pública

Manfred Sandoval, de 36 años, iba saliendo de una vivienda ubicada en Mozotal de Ipís de Goicoechea, a eso de las 10 a. m. de este domingo, pero minutos después fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública, por estar sin mascarilla en la vía pública.

Sandoval pudo grabar un video, que luego publicó en redes sociales, en donde se escucha que el oficial, quien mantenía la cara tapada con un pañuelo, le dice que le va a hacer un parte porque “la ley establece que tiene que andar puesta mascarilla y no la andaba puesta”.

Según las directrices del Ministerio de Salud, la mascarilla es obligatoria para entrar a comercios y permanecer en espacios cerrados. Se recomienda andarla puesta en vía pública, pero en ningún momento se advierte de detenciones por no portarla.

Sin embargo, el oficial afirmaba que sí la debía andar puesta y ese, dijo, era el motivo, para detenerlo.

“Se le hace un parte porque la ley establece que tiene que andar con la mascarilla.Hay un decreto nacional que establece que tiene que andar puesta la mascarilla. No está exento de que no ande la mascarilla puesta. Dese vuelta, usted está en calidad de investigado”, le dijo el oficial a Sandoval, mientras era esposado.

Sandoval le reclamaba al oficial que estaba en vía pública y que él no podía hacer eso. Además, le mostró que tenía la mascarilla consigo y el carné de vacunación con las dos dosis de la vacuna contra la covid-19, pero el policía le decía que igual debía estar con la mascarilla puesta.

Sandoval relató a La Nación que, cuando salió de la vivienda, vio un retén y decidió grabar porque no le gustó el retén y le dijo a los oficiales que “por qué no hacían eso en Purral que es una zona conflictiva”.

En eso, relató, un oficial se le acercó y le dijo “mae, póngase a caminar”. Él respondió al oficial que, por derecho constitucional, tenía derecho al libre tránsito.

“No le gustó que yo dijera eso y el oficial se abalanzó, empujándome contra la patrulla de él, diciéndome improperios; me dijo lo de la mascarilla, que me iba a hacer un parte por eso. Me iba diciendo: ‘va a ver la dictadura cuando lleguemos a la delegación’, amenazando que me iba a golpear. No entendí por qué me detuvo, se agarró de que no andaba con la mascarilla puesta en vía pública. No hay un decreto que diga que lo detienen a uno por andar sin mascarilla”, manifestó Sandoval, quien es vecino de Alajuelita y trabaja en la instalación de aires acondicionados industriales.

Los oficiales llevaron a Sandoval a la delegación de Calle Blancos donde estuvo media hora detenido.

Detención Manfred Sandoval, de 36 años, afirma que estuvo media hora detenido por andar sin mascarilla en la vía pública. Foto Manfred Sandoval

Relató que el supervisor le dijo a los oficiales que debían tener un motivo para detenerlo.

“Ni a las celdas me metieron, se dieron cuenta de que no tenía nada. El supervisor le dio mi cédula al oficial y le dijo ‘saquen a esta cochinada de aquí porque no debe nada’. Simplemente agarré mis cosas y me fui”, relató el vecino de Alajuelita, quien es padre de un niño de 11 años.

Sandoval dijo que este lunes va a poner la denuncia correspondiente por la detención arbitraria que sufrió.

“Voy a ir hasta las últimas consecuencias”, advirtió.