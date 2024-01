¿En qué pueden usar el agua y en qué no los vecinos de Tibás, Moravia y Goicoechea?

A solicitud de La Nación Darner Mora y Marietta Somarribas respondieron preguntas que se pueden estar haciendo vecinos de Tibás, Moravia y Goicoechea quienes, desde la noche del lunes, han reportado que el agua les llega con olor y sabor a combustible.

Darner Mora es microbiólogo y director del Laboratorio Nacional de Aguas, de Acueductos y Alcantarillados (AyA), y Marietta Somarribas es médica del Centro Nacional de Intoxicaciones, con sede en el Hospital Nacional de Niños.

Antes de conocer sus respuestas es necesario aclarar dos cosas. Primero, que todavía los análisis de los muestreos realizados por AyA en las líneas de abastecimiento no han arrojado resultados, al menos oficialmente. Por lo anterior, aún no es posible decir si el agua está contaminada y, si este fuera el caso, con qué tipo de sustancias.

Mientras se aclaran esas cuestiones y si tiene dudas sobre la calidad del agua que consume, la recomendación general es no tomarla ni usarla en la preparación de alimentos.

Estas son las respuestas de Darner Mora (DM) y de Marietta Somarribas (MS) a preguntas que se puedan estar haciendo los vecinos afectados por este nuevo episodio de contaminación del agua:

− ¿Debo hervir el líquido o mejor no lo consumo del todo?

− DM: Si el agua está contaminada con hidrocarburos, hervirla no es una solución para volverla potable o apta para consumo humano. Si tiene dudas sobre la calidad del agua, no la tome ni la use para preparar alimentos.

− MS: En una situación como la que se está dando en este momento, es mejor evitar consumir el agua del todo, esto porque, aunque se hierva, no hay manera de garantizar que se haya eliminado la totalidad del hidrocarburo presente, por lo que la recomendación de nuestra parte (Centro Nacional de Intoxicaciones) es mejor no exponerse.

“Además, hay que tener en cuenta que poblaciones susceptibles como adultos mayores, niños, mujeres en gestación o personas con padecimientos crónicos (especialmente de origen gástrico o respiratorio) van a tener una mayor sensibilidad al producto y pueden presentar síntomas incluso a muy bajas concentraciones”.

- ¿Puedo usar el agua que eventualmente tenga hidrocarburos para otras labores como lavado de ropa, limpieza de la casa y baño personal?

− DM: Sí se puede utilizar para otros menesteres como para lavar el servicio sanitario, pero no para lavar la ropa. Mientras no se conozca el tipo y concentración del contaminante se debe aplicar la prudencia o el indubio pro natura. No le puedo decir si se puede o no usar para bañarse hasta que verifiquemos si el agua está o no contaminada y con qué sustancia.

- MS: Los hidrocarburos se absorben mal en el tracto gastrointestinal y es extraño que por ingesta de los mismos vaya a haber toxicidad generalizada. La toxicidad sistémica, donde puede haber incluso afectación neurológica, se da principalmente cuando hay aspiración del producto.

“Dependiendo de las concentraciones de hidrocarburos en el agua, la exposición, por ejemplo, durante el baño, puede llegar a producir efectos de toxicidad como mareos, dolor de cabeza, pesadez, náuseas, entre otros. Además, en la piel y en los ojos también pueden presentarse síntomas de irritación que pueden variar dependiendo del paciente”.

AyA toma muestras del agua en Tibás ante sospecha de contaminación con hidrocarburos

- ¿Cuáles son los usos no recomendados para el agua cuando hay dudas sobre su potabilidad por la eventual presencia de químicos como hidrocarburos?

− MS: Ante esta eventualidad, lo mejor es utilizar el agua solo para necesidades que no impliquen un contacto directo con los individuos. Se puede comprobar qué tan fuerte es el olor al utilizarlo en labores de limpieza. Si es demasiado fuerte, la recomendación sería no utilizarla del todo porque, como lo vimos anteriormente, la mayor toxicidad de los hidrocarburos es de tipo inhalatoria.

− ¿Cuáles son los posibles efectos en la salud del consumo prolongado de agua contaminada con hidrocarburos?

− MS: Los pacientes con exposición oral (que hayan tomado el líquido contaminado) suelen tener algún malestar gastrointestinal y luego pueden desarrollar síntomas sistémicos a medida que el hidrocarburo se absorbe si se ingiere una gran cantidad o por un tiempo prolongado. Estos síntomas pueden ser gástricos (náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarreas), respiratorios (broncoespasmo, neumonitis) o hasta neurológicos.