Directivos de CCSS molestos por informes filtrados a la prensa

Representantes estatales y patronales ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) externaron este jueves su molestia porque los informes de la Auditoría Interna llegan antes a la prensa que a la sesión donde se deben discutir los principales asuntos que afectan a la institución.

La discusión se dio durante la presentación de una moción del representante empresarial, Juan Manuel Delgado Martén, para mejorar la gestión de los temas en la Junta Directiva, sobre todo luego de que este órgano permaneció sin cuórum legal más de dos meses como resultado de renuncias y destituciones.

Uno de los directivos que expresó su inquietud fue Johnny Gómez Pana, uno de los tres representantes patronales, quien se manifestó preocupado por el hecho de que últimamente salieran por la prensa dos informaciones antes de que la Junta Directiva se enterara sobre lo que estaba ocurriendo.

“El último (caso) es de pensiones y anteriormente con el tema de que se estaban cobrando unos dineros ‘x’ ahí, y a la Junta Directiva la exponen de forma ridícula ante la prensa por no tener conocimiento de esa situación. Eso a mí me tiene bien molesto, la verdad”, manifestó Gómez durante la sesión.

“La Auditoría debería venir cada mes a darnos un informe de qué cosas mandó a la administración que nosotros no sabemos, y qué se ha hecho al respecto (...). Porque ellos a veces no tienen la sensibilidad de que esos temas se expongan públicamente o no. Y parece que se entera primero la prensa que nosotros, y eso a mí no me parece”, reclamó.

Se calcula que el máximo órgano decisor de la CSS tiene alrededor de 300 asuntos pendientes para resolver debido a la situación registrada entre julio y agosto, informó el asesor legal, David Valverde.

Gómez consideró necesario que el auditor esté presente en las sesiones para “nosotros evaluar la sensibilidad de los temas” antes de que salgan en los medios de comunicación. “Ya es la segunda vez que le digo a Ólger (Sánchez Carrillo, auditor interno): ‘mirá, Ólger esto se publicó y nosotros no sabemos nada’”, aseveró.

Jorge Porras López, representante estatal, se manifestó “muy de acuerdo” con las manifestaciones de su compañero de Junta y “muy molesto” con la situación.

“¿Cómo me doy cuenta de las situaciones de la Caja? Cuando me levanto en la mañana y abro los periódicos. ¡Así me doy cuenta! (...). Debemos hacer una sesión sobre procedimientos internos para ver qué es lo que puede salir de previo a la prensa y cuáles implicaciones o sanciones deberían tener sobre las personas que hacen eso.

“No es ocultar información. Es que se vea esa información previa, porque quedamos mal parados como Junta Directiva. Quedamos “pintados” técnicamente porque todo mundo hace aquí lo que quiere. Para eso está la Junta Directiva, que es el máximo órgano de la Caja. Pero eso se lo pasan aquí por todo lado”, agregó Porras.

En la discusión sobre este tema no estuvo presente Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la CCSS, quien se retiró por asuntos que no dio a conocer no sin antes dejar la coordinación de la sesión en manos del vicepresidente de la Junta, Zeirith Rojas Cerna, del bloque empresarial.

Algunos integrantes de la Junta Directiva de la CCSS expresaron este jueves su inconformidad y malestar porque informes de la Auditoría interna salgan a la luz pública antes que ellos los conozcan. Foto: (JOHN DURAN)

Tenemos que ser como ‘casa de cristal’

Por su parte, la representante sindical en el bloque laboral, Martha Rodríguez González, le recordó a Gómez Pana que en la Caja “no hay ningún secreto”.

“Nos han dicho que tenemos que ser como casa de cristal. No creo que Ólger (auditor) se siente a mandarle todo a la prensa. Eso no es así. La auditoría emite resultados de informes que hace de toda naturaleza y para todo el país. Si los trae a la Junta no salimos de aquí nunca. (...) Que todo sale de ahí no podría ser, porque también salen cosas de todos lados”, manifestó.

Juan Manuel Delgado, quien anteriormente asesoró legalmente a la Junta Directiva, recordó que este tema está en los procedimientos de la Caja.

“En lo privado, en los contratos se obliga a tener un disclosure agreement: se les obliga a guardar confidencialidad so pena de sanción o despido. Lo que entiendo es que hay temas que nosotros deberíamos gobernar primero y que salgan de nuestra fuente directa porque la Junta así lo quiere.

“Sí creo que tienen razón en que cuando se toma un acuerdo sensible la Junta Directiva tiene el derecho a ser la primera que notifique al resto de la población. Quisiera pensar que es un tema de convicción, que la gente que está en esta mesa guarda esa consideración para esta Junta Directiva. Pero podemos ponernos creativos si ahí es hasta donde hay que llegar”, advirtió.