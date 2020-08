― La parte de la motivación es sumamente importante. No podemos perder de vista que el 80% de la población entiende, sigue y acata las medidas. Esa es una realidad. Hay un problema con un porcentaje de la población que, por circunstancias especiales, no tienen acceso a las vías de comunicación masivas o tradicionales. No necesariamente se informan de la misma manera que la inmensa mayoría de la gente, y aunque se informe tampoco siguen las indicaciones.