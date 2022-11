¿Considera el gerente médico de CCSS renunciar por escándalo con autos oficiales? ‘Estoy haciendo un trabajo honesto’

Desde el 15 de noviembre, día en que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) prohibió el uso de vehículos y choferes institucionales para el traslado de los gerentes de su casa a la oficina y viceversa, el gerente médico de la entidad, Randal Álvarez Juárez, usa su carro personal para viajar desde su casa, en Puntarenas. El vehículo, sin embargo, es conducido por Diego Guzmán Madrigal, conductor de la planilla institucional.

Antes de esa fecha, Álvarez Juárez se movía en un auto de la institución, con el mismo chofer, pero obligando a la CCSS a cancelar sumas millonarias por horas extra, combustible, viáticos y peajes.

Ahora, aclara, utiliza el mismo conductor porque también reside en Puntarenas, pero asegura que ya no se le cancelarán viáticos y horas extra por el tiempo dedicado al traslado. “Es un tema de carpooling”, dijo en una entrevista realizada este martes.

El 4 de noviembre, La Nación reveló que, entre el 20 de mayo y el 21 de octubre de 2022, Guzmán Madrigal cobró ¢2,7 millones por tiempo extraordinario, de acuerdo con datos certificados por la institución. Solo en setiembre obtuvo ¢1,5 millones por concepto de horas extras. Esa cifra es tres veces superior al salario base del funcionario, fijado en ¢525.000 por mes.

Adicional al salario base y las horas extras, en los últimos seis meses, Guzmán Madrigal, recibió ¢1,9 millones por viáticos, equivalente a ¢10.500 diarios, aproximadamente. También, para los traslados del gerente médico, los contribuyentes cancelaron más de ¢1,9 millones en gasolina en el último semestre y más de ¢500.000 en peajes.

Randal Álvarez Juárez, gerente médico de la CCSS, participó, este martes 29 de noviembre, en una entrega de reconocimientos para funcionarios de la CCSS. (Jose Cordero)

- Hemos tenido acceso a imágenes de su vehículo personal llegando a las oficinas de la Caja, pero manejado por el chofer institucional.¿Está usando un chofer pagado por la entidad para que conduzca su carro?

- Cualquiera puede manejarlo, no se está consumiendo ningún recurso institucional. Es mi vehículo personal.

- Entonces, usted ahora viaja en su carro desde Puntarenas, pero manejado por un chofer de la institución. ¿Es así?

- Para que le quede claro, puede ser manejado por el chofer, por mi persona o por un familiar. Ahí no estamos comentiendo ninguna infracción (...) es un tema de carpooling, estamos viajando juntos. Reitero, se está respetando la normativa institucional, el hecho de que viajemos juntos no es un pecado.

CCSS prohíbe usar carros y choferes para trasladar a gerentes a sus casas

- ¿Cuál es el horario de su chofer?

- De 7 a. m. a 4 p. m.

- ¿Si salen a las 5 a. m. de Puntarenas para llegar a las 7 a. m. a San José, el chofer cobra esas dos horas extras?

- No señor.

- ¿Y las horas posteriores, digamos que salgan a las 8 p. m. hacia Puntarenas y lleguen a las 10 p. m.? ¿Cobra esas otras dos horas extras de viaje?

- No. Tampoco. Totalmente tranquilo por ese lado.

- ¿Y los viáticos?

- Tampoco.

- El día 20 de octubre el vehículo oficial asignado a usted no fue guardado en las instalaciones de la CCSS, según los registros del GPS.¿Abrió una investigación administrativa para determinar qué ocurrió?

- En efecto, está en proceso administrativo.

- ¿Esa investigación es contra su chofer, Diego Guzmán Madrigal?

- Sí sé la respuesta, pero no sabría si es pertinente contestar en estos momentos.

- ¿Usted recuerda cuántas horas extra le fueron reportadas al señor Guzmán los días 19 y 20 de octubre, fechas en las que usted habría asistido al estadio de Saprissa a ver un partido y luego regresado a su casa, en Puntarenas, en el carro oficial?

- No sabría precisar cuántas horas extra se le reportaron esos días. Reitero, es parte de lo que se está investigando.

- Tiempo atrás preguntamos por escrito si usted, ese día, asistió al estadio de Saprissa y luego utilizó un carro de la entidad para regresar a su vivienda, su respuesta fue que se acogía a un artículo de la Constitución para no contestar de forma concreta. Se lo quiero preguntar de nuevo ¿Fue ese día al estadio?

- ¿Por qué está tan preocupado por esa respuesta?

Gerente de CCSS rehúsa contestar si utilizó vehículo y chofer oficiales después de ir a partido en el Saprissa

- Se lo consultamos porque están involucrados recursos públicos para una actividad personal. Ese 19 de octubre, su agenda de trabajo concluyó a las 8 p. m., pero el GPS muestra que el carro asignado a usted salió cerca de las 11 p. m. para Puntarenas y llegaron a la 1 a. m. ¿Fue al estadio ese día?

- Eso está en investigación, si no con gusto le daría la respuesta.

- ¿Usted ha valorado renunciar a su puesto?

- Yo estoy haciendo mi trabajo de forma honesta, estamos haciendo mucho esfuerzo, con mucha transparencia, con mucha honestidad (...) El tiempo adicional que uno le dedica a este puesto lo hace con mucho cariño, no por nada en especial. Somos, realmente, personas que hemos luchado desde el punto de vista profesional, si Dios nos dio la oportunidad de servir, aquí estamos sirviendo.

- ¿No le pareció que era desproporcionado usar un auto y un chofer oficial para viajar desde Puntarenas?

- Se asumió el puesto en medio de un pico de la pandemia, había mucho teletrabajo, no era tan frecuente el trabajo presencial en oficina...

- Pero al cambiar las condiciones de la pandemia y tener que moverse a San José con recursos públicos. ¿No le pareció un abuso por lo que se pagaba en extras, viáticos, gasolina y peajes?

- La respuesta mía, en este momento, ya es a título personal, va en el sentido de que siempre se consideró, por el desgaste físico que representa el viaje hasta Puntarenas. Anduve buscando opción habitacional cerca de la Gran Área Metropolitana.

- ¿Lo que usted quiere decir es que usted estuvo buscando una casa para mudarse a San José, pero no consiguió?

- Claro y no tiene idea de lo que he buscado, cuando uno tiene que valorar muy bien las opciones, hay opciones que no le entregan la casa de inmediato y también buscar opciones desde el punto de vista económico y de seguridad.

- ¿Considera, a la luz de lo que ha pasado, que cometió un error al usar el vehículo y el chofer de la institución de la forma en que se utilizaron?

- Es que nosotros estábamos, bueno aún estamos respaldados en un reglamento (para el uso de vehículos institucionales) que está, en este momento, en análisis.

- Pero ese reglamento no menciona nada sobre llevar a los gerentes de la casa al trabajo y viceversa, habilita un uso para asuntos estrictamente laborales.

- Bueno, ese es su enfoque

Dos gerentes de CCSS acaparan 70% del pago de peajes en últimos 10 meses

- Ese no es mi enfoque, eso es lo que dice el reglamento, usted mismo lo puede leer...

- Lo podemos leer. Sin embargo, eso fue analizado por las partes técnicas y no representaba ningún impedimento (los traslados a los hogares).

- ¿Por qué si estaban amparados en un reglamento el Consejo de Gerentes elimina la utilización de vehículos oficiales para ir a sus casas luego de las publicaciones relacionadas con el tema? ¿No le parece una actitud reactiva?

- Mmmm, no podría hablar por los demás gerentes. Fue una decisión en consenso.