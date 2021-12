4 millones de habitantes recibieron al menos una dosis en 2021

De los cinco millones de habitantes del país, casi cuatro millones, de 12 años o más, cuentan con al menos una dosis de la vacuna contra la covid-19 al cierre del año 2021.

Según informó este martes Casa Presidencial, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aplicó 7.756.348 dosis, según los registros del Sistema Integrado de Vacunas (SIVA), con corte al 27 de diciembre de 2021.

Del total de las vacunas aplicadas, 3.944.932 corresponden a primeras dosis, 3.505.176 a segundas y 306.240 a terceras.

Diana Paniagua, de la subárea de Vigilancia Epidemiológica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), informó de que, solo en los últimos siete días, se registró la aplicación de 176.302 dosis.

Durante la presente semana, del 27 al 31 de diciembre, los equipos vacunadores continúan los esfuerzos en colocación de la tercera dosis a todas las personas mayores de 65 años que tengan al menos seis meses de haber recibido la segunda dosis de la vacuna y que lo solicitan de manera voluntaria.

En aquellas áreas de salud donde no está llegando gente de 65 años y más, se están autorizando los planes de contingencia bajando la edad a 60 años.

El refuerzo también se está colocando a trabajadores de instituciones de primera respuesta ante la pandemia, además de los residentes y trabajadores de los hogares de larga estancia, tanto aquellos en los que residen personas adultas mayores como personas con discapacidad y que cumplan el lapso entre dosis.

Para recibir la tercera dosis las personas pueden presentarse a cualquier puesto de vacunación de los que ha dispuesto la CCSS y presentar su cédula, DIMEX o pasaporte y el carné de vacunación.

También, la CCSS hace el llamado a la población que no ha iniciado su esquema de vacunación, o que no lo ha completado, para que no pierda la oportunidad en esta semana. La institución cuenta con más de 263 puntos fijos y, en algunas zonas, realiza visitas domiciliares.

Cada área de salud desarrolla estrategias diferentes según disponibilidad de vacuna, para aplicar primeras dosis y está completando esquemas de vacunación según el esquema iniciado: Pfizer en 3 semanas o AstraZeneca en 8 semanas.

Casa Presidencial agregó que, frente al riesgo de la variante ómicron, es importante que las personas cuenten con la protección de la vacuna contra covid-19 que ha demostrado ser efectiva en reducir complicaciones de la enfermedad y el riesgo de muerte. A ello se deben agregar medidas de prevención como lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento y seguir el protocolo de tosido y estornudo.

En cuanto a la distribución por grupos, en las personas entre 12 y 19 años se han aplicado 958.618 dosis. De estas, 527.781 corresponden a primeras dosis, 430.626 a segundas y 211 a terceras dosis.

En el grupo de 20 a 39 años se han colocado en total 2.938.444 dosis: 1.579.280 corresponden a primeras dosis, 1.330.809 a segundas y 28.355 a terceras.

Entre las personas de 40 a 57 años se han puesto 2.035 684 dosis: 1.050 765 primeras dosis, 963.321 segundas y 21.598 terceras.

Finalmente, en el grupo de 58 años y más se han aplicado 1.823.602 dosis: 787.106 primeras dosis, 780.420 segundas y 256.076 terceras.

