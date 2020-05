“Las entidades de las Naciones Unidas no están sujetas a los regímenes legales nacionales. Ahora, eso no significa que el personal de las Naciones Unidas no esté cubierto. El sistema interno de las Naciones Unidas proporciona condiciones de servicios integrales y asegura las garantías de seguridad social para su personal. Tenemos un sistema de pensiones de las Naciones Unidas y un sistema de seguro, que incluye seguro médico, licencia por maternidad, paternidad y varios otros elementos”.