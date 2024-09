CCSS investigará muerte de paciente en parqueo de CAIS Marcial Fallas

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) investigará la muerte de un hombre de 29 años ocurrida en el parqueo del Centro de Atención Integral en Salud (CAIS) Marcial Fallas, en Desamparados. El deceso se produjo la noche del viernes 30 de agosto.

Según denuncia la familia de la víctima, de apellidos Salazar Godínez, él no recibió atención a pesar de que fue diagnosticado con dengue días antes; murió sin siquiera entrar al centro médico.

“Esta situación fue conocida por la Gerencia Médica, la Dirección de Red de Servicios de Salud y la Dirección Regional Integrada Prestación de Servicios de Salud Central Sur de la CCSS, y fue solicitado el inicio de una investigación preliminar para esclarecer la verdad de los hechos“, destaca la respuesta del despacho de la Gerencia Médica de la CCSS ante consulta de La Nación.

La CCSS investigará la denuncia de la familia de un joven de 29 años que falleció en el parqueo del CAIS Marcial Fallas.

La familia Salazar dijo a Telenoticias que analizan la presentación de una demanda contra el CAIS de Desamparados.

Esta no es la primera vez que se denuncian irregularidades en este centro de salud. En mayo pasado, una familia denunció que un hombre de 34 años murió esperando atención en el CAIS, donde no fue revisado por no estar asegurado. Ese mismo mes, otra familia reclamó que su hijo de 17 años murió poco después de llegar con dolor de pecho y dificultad respiratoria y que los profesionales le dieran unos medicamentos y lo enviaran de regreso a casa.

Antes de eso, otra familia denunció que su bebé quedaría con problemas neurológicos luego de una mala praxis durante la atención del parto.

Investigan muertes relacionadas con dengue

El fallecimiento del hombre este 30 de agosto sería el cuarto de una persona que tenía dengue al momento de fallecer.

El Ministerio de Salud investiga tres posibles muertes de dengue para determinar si este virus fue el causante de los decesos, si nada más fue una coincidencia y la causa de muerte fue otra, o si fue uno de varios factores que se unió para provocar el deceso.

Si alguna de estas muertes se confirmara sería la primera desde 2013.