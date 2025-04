Rodrigo Chaves actúa como portavoz del gobierno de Donald Trump y justifica retiro de visas a políticos

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, actuó como si fuera un vocero de la administración estadounidense del presidente Donald Trump la noche de este miércoles, y justificó el retiro de visas a ciudadanos costarricenses, entre ellos el exmandatario Óscar Arias Sánchez.

No obstante, consultada por La Nación este jueves, la Embajada de Estados Unidos evitó referirse al tema al señalar que no emite comentarios sobre casos individuales de revocaciones de visa.

Chaves publicó a las 11:18 p.m. del 2 de abril en el perfil de Presidencia en Facebook, un comunicado de prensa en respuesta a las declaraciones de la expresidenta Laura Chinchilla, quien, en una entrevista con La Nación, instó al gobierno a solicitar explicaciones a Estados Unidos sobre la cancelación de visas a Arias, cuatro diputados y la auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

En su mensaje, Chaves también se refirió al editorial de La Nación titulado “El retiro de visas a políticos, sin explicación alguna de Estados Unidos, es un agravio para Costa Rica”.

“La Embajada de Estados Unidos en San José me ha dicho que sus funcionarios están dispuestos a reunirse con las personas a quienes les revocaron sus visas para explicarles las razones. De hecho, se reunieron este pasado martes con Óscar Arias en horas de la tarde antes de la conferencia de prensa que dio el expresidente sobre el tema, reunión en la que le explicaron las razones específicas para la revocatoria de su visa”, afirmó el mandatario.

El comunicado cierra con la frase: “El gobierno de Estados Unidos no oculta información ni actúa de manera arbitraria” y está firmado por “Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República”.

La Nación consultó este jueves a la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica si considera apropiado que un presidente hable en nombre del gobierno estadounidense y si la declaración de Chaves fue coordinada con la sede diplomática.

“Los diplomáticos estadounidenses se reúnen de manera periódica con una variedad de personeros del gobierno de Costa Rica y líderes no gubernamentales para conversar sobre muchos temas. Por lo general, no abordamos con los medios los detalles de estas reuniones”, respondió la sede diplomática a esa consulta.

Además, se solicitó información sobre los criterios empleados para revocar visas a figuras políticas costarricenses y la razón específica en los casos recientes de diputadas y del expresidente Arias.

La Embajada respondió: “Es política del gobierno de Estados Unidos no comentar sobre casos individuales de visas. La sección 222(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) protege la confidencialidad de los registros de visas; por lo tanto, no podemos referirnos públicamente a asuntos específicos de visas”.

“No me manifestaron cuál es la razón”

El expresidente Óscar Arias explicó a La Nación que, tras recibir el correo de notificación sobre la revocatoria de su visa, él fue quien contactó a la Embajada. Según dijo, el mensaje era escueto.

Fue tras sus gestiones y llamadas que se concretó una reunión con personal diplomático el martes, horas antes de su conferencia de prensa, pero afirmó que no le dijeron la razón por la que le revocaron la visa.

“Me reuní con el personal que está ahora a cargo de la Embajada y claramente no me manifestaron cuál es la razón por la cual me revocan la visa, pero sí me dijeron de su disgusto con mi relación con China. No recuerdo las palabras exactas, pero es evidente el malestar hacia mí por el establecimiento de relaciones con la República Popular China”, afirmó a La Nación.

Arias agregó que otro punto de malestar expresado por la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica: su amistad con la nación asiática y sus viajes posteriores al establecimiento de relaciones, así como su postura crítica ante el gobierno costarricense por no fomentar una relación más estrecha “con la segunda potencia económica del mundo”.

El expresidente Óscar Arias restableció las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y la República Popular China el 1.º de junio de 2007, cuando su gobierno rompió las relaciones diplomáticas previas con Taiwán.

Sin más explicaciones

Ana Sofía Machuca Flores, auditora del ICE, recibió a inicios de marzo una notificación sobre la revocatoria de su visado.

Este jueves por la mañana, declaró que la Embajada nunca se ha reunido con ella para explicarle las razones de la decisión y que la notificación se limitó a un correo. “Tampoco en el correo se indicaba esa anuencia de parte de la embajada”, afirmó en referencia a la posibilidad de una reunión.

Johanna Obando y Cinthya Córdoba, ambas diputadas del Partido Liberal Progresista (PLP), también recibieron por correo una revocatoria de su visado el pasado 19 de febrero.

Este jueves, consultadas por este diario, las congresistas confirmaron que la cancelación de sus respectivos visados se limitó a un correo breve y sin brindarles explicaciones. Ambas, por separado, dijeron que tampoco recibieron de la Embajada ofrecimiento alguno para reunirse con ellas y darles razones.