El País

Rey Felipe VI, Isaac Herzog y líderes de América Latina asistieron al traspaso de poderes en Costa Rica

Laura Fernández asumió como presidenta número 50 de Costa Rica este viernes 8 de mayo

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Por Luis Enrique Brenes
traspaso de poderes
Laura Fernández brinda su primer discurso como presidenta de Costa Rica. (MARTIN BERNETTI/AFP)







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Traspaso de poderesRey Felipe IV de España
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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