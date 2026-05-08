Rey Felipe VI, Isaac Herzog y líderes de América Latina asistieron al traspaso de poderes en Costa Rica

Entre los asistentes destacaron el rey de España, Felipe VI; el presidente de Israel, Isaac Herzog; el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el presidente de Chile, José Antonio Kast, además de otros jefes de Estado, vicepresidentes y delegados diplomáticos de la región.
La ceremonia también contó con la participación de la economista costarricense Rebeca Grynspan, propuesta por Costa Rica como candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU).
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