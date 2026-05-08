Rey Felipe VI, Isaac Herzog y líderes de América Latina asistieron al traspaso de poderes en Costa Rica

El traspaso de poderes para el periodo constitucional 2026-2030, en el que Laura Fernández Delgado asumió como la presidenta número 50 de Costa Rica, reunió este viernes en el Estadio Nacional, en La Sabana, a líderes políticos y representantes internacionales de distintos países.

Entre los asistentes destacaron el rey de España, Felipe VI; el presidente de Israel, Isaac Herzog; el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el presidente de Chile, José Antonio Kast, además de otros jefes de Estado, vicepresidentes y delegados diplomáticos de la región.

La ceremonia también contó con la participación de la economista costarricense Rebeca Grynspan, propuesta por Costa Rica como candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU).

Con este acto, Fernández se convirtió en la segunda mujer en asumir la Presidencia de Costa Rica, después de Laura Chinchilla, quien hizo historia en 2010.

Rey Felipe VI, España

El rey Felipe VI de España saluda a su llegada a la ceremonia de investidura de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en el Estadio Nacional. (MARTIN BERNETTI/AFP)

José Antonio Kast, presidente de Chile

El presidente de Chile, José Antonio Kast (izquierda), llegó junto a la primera dama, María Pía Adriasola (derecha), a la ceremonia de investidura de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en el Estadio Nacional. (MARTIN BERNETTI/AFP)

Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, saluda a su llegada a la ceremonia de investidura de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en el Estadio Nacional. (MARTIN BERNETTI/AFP)

José Raúl Mulino, presidente de Panamá

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, hace un signo al llegar al traspaso de poderes de Costa Rica, en el Estadio Nacional. (MARTIN BERNETTI/AFP)

Luis Abinader, presidente de República Dominicana

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, saluda a su llegada a la ceremonia de investidura de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández. (MARTIN BERNETTI/AFP)

Isaac Herzog, presidente de Israel

El presidente de Israel, Isaac Herzog, saluda a su llegada a la ceremonia de investidura de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en el Estadio Nacional. (MARTIN BERNETTI/AFP)

Nasry Asfura, presidente de Honduras

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, llega a la toma de mando de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en el Estadio Nacional. (MARTIN BERNETTI/AFP)

María José Pinto, vicepresidenta de Ecuador

La vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, en la ceremonia de investidura de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en el Estadio Nacional. (MARTIN BERNETTI/AFP)

Felix Ulloa, vicepresidente de El Salvador

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, llega al traspaso de poderes en Costa Rica. (MARTIN BERNETTI/AFP)

Rebeca Grynspan, candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU)

La economista costarricense Rebeca Grynspan, candidata al cargo de Secretaria General de las Naciones Unidas, sonríe a su llegada al traspaso de poderes de Costa Rica. (MARTIN BERNETTI/AFP)

Gilmar Pisas, primer ministro de Curazao