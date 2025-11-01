El País

Red Feminista pide renuncia de jerarca del Inamu tras denuncia por presunto ofrecimiento a mujer

Red Feminista exige la renuncia de Yerlin Zúñiga, jerarca del Inamu, tras denuncia por presuntos ofrecimientos a mujer para firmar acusación falsa contra el director del OIJ

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Colectivo acusa a Yerlin Zúñiga Céspedes y a una funcionaria del instituto de “pervertir la misión del Inamu” y “usar la violencia contra las mujeres como arma política”. Fotografía:
Colectivo acusa a Yerlin Zúñiga Céspedes y a una funcionaria del instituto de “pervertir la misión del Inamu” y “usar la violencia contra las mujeres como arma política”. Fotografía: (Casa /Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
InamuYerlin ZúñigaRandall ZúñigaOIJRenunciaRed Feminista
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.