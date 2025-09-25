Segundo día con incidentes en el radar del Juan Santamaría: MOPT investiga causas

24/09/2025, Alajuela, Aeropuerto Juan Santa María, fallo de los radares del aeropuerto hace que se cierre el espacio aereo del país.

Una nueva falla sacó de operación el radar del Aeropuerto Juan Santamaría la madrugada de este jueves.

LEA MÁS: El radar que dejó a Costa Rica sin vuelos: cómo funciona y por qué falló

Controladores aéreos reportaron la falla registrada entre las 4:38 a.m. y alrededor de las 5 a.m., que habría provocado una vez más el cierre del espacio aéreo de Costa Rica.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraĺm Zeledón, indicó ante la consulta de este diario, que desde las primeras horas de este jueves el director de Aviación Civil, Marcos Castillo, se encuentra en el radar en reunión con los técnicos y especialistas para revisar lo sucedido y evaluar las causas del fallo.

El jerarca sostuvo que actualmente está a la espera de un informe al respecto.

LEA MÁS: Esto dice Aviación Civil sobre suspensión de tráfico aéreo en Costa Rica

El miércoles tras la falla en el sistema que se prolongó durante 7 horas y afectó a más de un centenar de vuelos, el ministro instruyó una investigación para determinar las causas de ese incidente.

24/09/2025, Alajuela, Aeropuerto Juan Santa María, fallo de los radares del aeropuerto hace que se cierre el espacio aereo del país. (Jose Cordero/La Nación)

En tanto, controladores aéreos denunciaron que desde hace varios meses habían advertido al Ministerio de Obras Públicas y Transportes sobre la ausencia de personal técnico y de mantenimiento de equipos de radar y comunicaciones bajo un esquema de disponibilidad 24 horas los 7 días de la semana (24/7) en el Juan Santamaría y el riesgo que esto podría significar para la operación aérea.

La Nación consultó desde el miércoles a Aviación Civil respecto a esa condición, no obstante no se han referido a ese tema puntual.

El Sindicato de Profesionales en Control de Tránsito Aéreo (Sitecna), la situación se debió “a una falla en el servicio eléctrico que alimenta a los equipos” y no tiene relación con movimientos sindicales.

En tanto, el Sindicato de Controladores Profesionales de Aproximación de Costa Rica (Siproc) aseguró que habían alertado desde junio sobre fallas en los sistemas de radar en reuniones con Castillo.

El gestor del Aeropuerto, Aeris Holding no ha reportado nuevas afectaciones en vuelos por la interrupción de este jueves.