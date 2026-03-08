El País

¿Qué tienen en común lideresas de un banco, una empresa de consultorías y una de dispositivos médicos? Ellas lo vieron en foro de ‘La Nación’

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, La Nación unió a tres lideresas corporativas para hablar de temas profesionales y de su día a día

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Foro 8 M
Marcela Araya, de Boston Scientific; Marianne Hutt, de Banco Proméica y Carla Coghi, de Deloitte (en orden usual) hablaron en el Foro de La Nación con motivo del Día Internacional de la Mujer. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Foros La NaciónMujeres líderesLideresas corporativasDeloitteBanco ProméricaBoston Scientific
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.