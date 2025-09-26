Boston Scientific abrirá 250 nuevos empleos en Costa Rica con su nuevo centro global en Heredia

La empresa abrirá 250 plazas en los próximos 12 meses y refuerza a Costa Rica como punto clave en tecnología médica.

La multinacional estadounidense Boston Scientific anunció la apertura de su nuevo Costa Rica Global Hub, ubicado en la Zona Franca América, en Heredia. Este centro consolidará operaciones de investigación y servicios compartidos, y permitirá la creación de 250 nuevos empleos durante los próximos 12 meses.

Con esta nueva inversión, la compañía suma su quinta operación en el país, donde ya cuenta con tres plantas de manufactura y una oficina comercial.

El nuevo hub centraliza funciones de Investigación y Desarrollo (I+D) y de soporte global en áreas como Diseño, Finanzas, Tecnologías de la Información, Recursos Humanos, Empaque y Asuntos Regulatorios y Clínicos.

La compañía informó que cerca de 1.200 personas trabajan actualmente en este centro y que la nueva expansión requerirá talento especializado en posiciones técnicas, administrativas y de liderazgo.

Las plazas estarán disponibles mediante una feria virtual de empleo habilitada desde el 23 de setiembre, en el enlace: bit.ly/feriavirtualbsc.

Indiana Trejos, ministra a. i. de Comercio Exterior, indicó que la inversión demuestra la confianza en el talento costarricense y fortalece al país como un centro estratégico para soluciones médicas de alto impacto global.

Por su parte, Laura López, gerente general de PROCOMER, destacó que esta expansión valida la solidez del ecosistema de ciencias de la vida en Costa Rica y el potencial del país para atraer operaciones estratégicas de tecnología médica.

Boston Scientific señaló que busca profesionales con visión global, capacidad de trabajo colaborativo y orientación al desarrollo profesional. Según Karla Zúñiga, gerente de Recursos Humanos, la empresa ofrece condiciones laborales que incluyen flexibilidad, programas de bienestar integral y movilidad internacional.

Con más de dos décadas en el país, Boston Scientific mantiene operaciones en Heredia, Alajuela, Cartago y San José. Su enfoque principal es el desarrollo de dispositivos médicos innovadores, orientados a mejorar la salud de pacientes a nivel mundial.

