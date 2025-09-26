Economía

Boston Scientific abrirá 250 nuevos empleos en Costa Rica con su nuevo centro global en Heredia

La multinacional estadounidense consolida operaciones en su quinto centro en el país y lanza una feria virtual para contratar talento local

Por Damián Arroyo C.
La empresa abrirá 250 plazas en los próximos 12 meses y refuerza a Costa Rica como punto clave en tecnología médica. (Jorge Castillo)







Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

