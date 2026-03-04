El País

Lideresas científicas, de la banca y de firma internacional de consultorías se juntan, ¿de qué hablan? Véalo en foro de ‘La Nación’

Foro en el marco del Día Internacional de la Mujer junta a jerarcas de Boston Scientific, Deloitte y Banco Promérica para compartir experiencias

Por Irene Rodríguez
Una composición de tres imágenes: a la izquierda, Carla Coghi, al centro Marcela Araya; y a la derecha Marianne Hütt.
Carla Coghi Rivera, presidenta del Consejo de Deloitte Spanish Latin America; Marcela Araya Fonseca, gerenta senior de Ingeniería de Procesos de Boston Scientific; y Marianne Hütt Cabezas, directora de mercadeo de Banco Promérica, son las participantes del foro en el marco del Día de la Mujer. (Rafael Pacheco/Composición fotográfica hecha en Canva)







Foros La NaciónDía Internacional de la MujerMujeres
Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

