Lideresas científicas, de la banca y de firma internacional de consultorías se juntan, ¿de qué hablan? Véalo en foro de ‘La Nación’

Liderar procesos en industrias de alta gama como la banca, los dispositivos médicos o las consultorías internacionales desde una óptica femenina es muy diferente a lo que era hace unos años. Sin embargo, ellas son conscientes de que en este momento su liderazgo es clave para quienes comienzan su vida laboral y para todas las adolescentes y niñas que están por labrar su camino.
Por ello, La Nación une a tres de ellas para hablar sobre este y otros temas. Ellas son:
- Carla Coghi Rivera, presidenta del Consejo de Deloitte Spanish Latin America,
- Marcela Araya Fonseca, gerenta senior de Ingeniería de Procesos de Boston Scientific, y
- Marianne Hütt Cabezas, directora de mercadeo de Banco Promérica
Este foro se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer y transmitirá este viernes 5 de marzo a las 9 a. m. en el canal de YouTube de La Nación.
Si usted quiere seguirlo puede inscribirse en este enlace y recibirá una notificación para unirse.
La conversación une diferentes tópicos, que van desde cómo construyeron su camino profesional, los ejemplos que tuvieron, los obstáculos que encontraron y su vida personal en otros campos, como el deporte, la familia y sus aficiones.
Además, comparten cómo impulsan a las nuevas generaciones de mujeres.