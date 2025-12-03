Economía

Conozca quiénes son el empresario y empresaria del año 2025 de ‘El Financiero’

‘El Financiero’ llevó a cabo su premiación anual para destacar a diversas figuras del sector empresarial. Vea quiénes fueron galardonados.

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, Rolando Carvajal, director ejecutivo de Fifco, y a Carla Coghi, socia líder de operaciones de la firma Deloitte
'El Financiero' entregó, este miércoles 3 de diciembre, el premio al Empresario del Año 2025 y la Empresaria del Año 2025 a Rolando Carvajal, director ejecutivo de Fifco, y a Carla Coghi, socia líder de operaciones de la firma Deloitte, respectivamente. (Lilly Arce y Rafael Pacheco Granados/La Nación)







Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

