Conozca quiénes son el empresario y empresaria del año 2025 de ‘El Financiero’

'El Financiero' entregó, este miércoles 3 de diciembre, el premio al Empresario del Año 2025 y la Empresaria del Año 2025 a Rolando Carvajal, director ejecutivo de Fifco, y a Carla Coghi, socia líder de operaciones de la firma Deloitte, respectivamente.

Rolando Carvajal, director ejecutivo de Florida Ice and Farm Company S. A. (Fifco), y Carla Coghi, socia líder de operaciones de la firma Deloitte, recibieron los reconocimientos Empresario del Año 2025 y Empresaria del Año 2025, durante la ceremonia anual de premiación organizada por El Financiero para destacar a diversas figuras del sector empresarial.

Ambos galardones fueron entregados, este miércoles 3 de diciembre, en el Hotel Crowne Plaza Corobici, ubicado en San José.

Carvajal asumió la dirección de Fifco el 1.º de enero del 2024, y acumula actualmente 22 años en la empresa. Bajo su gestión, en setiembre del 2025, la compañía concretó la venta de la totalidad de sus operaciones de bebidas, alimentos y comercio al detalle a la gigante cervecera Heineken.

“El mérito es de todo un equipo que a lo largo de tantos años hicieron esto posible (...). Humildemente, tremendamente honrado, y creo que lo mejor está por venir. Los años más retadores y bonitos son los que no hemos vivido”, reflexionó Carvajal.

Por su parte, Coghi asumió, en junio del 2025, la presidencia del Board de Deloitte Spanish Latin America, respaldada por 25 años de trayectoria en la firma. Además, en el 2015, se convirtió en la primera mujer socia de Deloitte y, ahora, presidenta del consejo regional.

“Ahora lo que queda es seguir con el compromiso de entrega y seguir enfocada en aportar no solo a la compañía que represento, sino también al país que con mucho orgullo también represento”, comentó Coghi.

Empresas enfrentaron ventas y reestructuración

Fifco ocupó un lugar central en la agenda pública a finales de setiembre tras anunciar un acuerdo vinculante para vender a Heineken, por $3.250 millones, el 75% de sus operaciones en bebidas, alimentos y comercio al detalle en Costa Rica. La cervecera holandesa ya tenía un 25% desde 2002.

La transacción, prevista para cerrarse en el primer semestre del 2026, incluye también las operaciones de bebidas y alimentos de Fifco en Guatemala, El Salvador, Honduras y México, así como sus participaciones en negocios de bebidas en Nicaragua y Panamá.

Tras el anuncio, la empresa detalló que en el portafolio adquirido por Heineken figuran marcas como Imperial, Pilsen, Bavaria, Adán y Eva, y Tropical. Aun así, Fifco continuará en los segmentos de hospitalidad, desarrollo inmobiliario y fabricación de vidrio.

La compañía, con más de 117 años de trayectoria, opera en Costa Rica, Centroamérica, República Dominicana, México y Estados Unidos, y cuenta con cinco plantas de producción y 13 centros de distribución.

En cuanto a Deloitte, la firma atravesó a inicios de setiembre un proceso de reestructuración interna.

El cambio incluyó la creación del Marketplace de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, una estructura regional destinada a impulsar la estrategia de “crecimiento acelerado”, ampliar su oferta multidisciplinaria y consolidar su liderazgo en la región.

También busca fortalecer un equipo “altamente especializado” que combina experiencia local con visión global.

Otros premios

El Financiero también entregó tres reconocimientos adicionales en las categorías Pyme del Año, Crecimiento del Año e Innovación del Año.

Pyme del Año

El galardón a Pyme del Año 2025 fue otorgado a House of Pops, que destacó por la visión de la costarricense Marcela Sancho y su esposo, quienes convirtieron la “nostalgia” de los helados de palito naturales en un éxito empresarial dentro del competitivo mercado de los Emiratos Árabes Unidos.

Mazen Kanaan y Marcela Sancho, fundadores de House of Pops. (Cortesía House of Pops/Cortesía House of Pops)

Durante la premiación, El Financiero resaltó la propuesta disruptiva de esta pyme, al introducir paletas veganas, saludables y con empaque compostable en una región dominada por productos artificiales.

Asimismo, subrayó su “impresionante capacidad” de ejecución para posicionarse en más de 1.000 puntos de venta, superando barreras culturales y burocráticas.

Innovación del Año

El reconocimiento a Innovación del Año 2025 fue otorgado a la empresa de empaques compostables DosMil50, en Cartago.

Fonseca explicó que el diario la distinguió por “marcar un hito histórico” en la industria nacional al inaugurar la primera fábrica de empaques 100% biodegradables y compostables construida en el país.

Destacó que DosMil50 nació como una iniciativa del ingeniero José Rafael González para reducir el uso de plástico en el negocio familiar y evolucionó hasta convertirse en una planta de alta tecnología cuya producción permite a grandes marcas, como Auto Mercado y KFC, prolongar la vida útil de sus alimentos y reducir de forma notable su huella de carbono.

José Rafael González, fundador de Dosmil50, empresa dedicada a la producción de empaques compostables (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

Crecimiento del Año

El último galardón correspondió a Crecimiento del Año 2025, concedido a Finca La Josefina por “desafiar el status quo del agro costarricense” al transformar una lechería tradicional en un referente de excelencia mediante la crianza de ganado Wagyū en Liberia.

Durante la entrega, Fonseca destacó la capacidad de la empresa para competir directamente con importaciones globales y llegar a las mesas más exclusivas del país, gracias a un producto que privilegia la trazabilidad y la calidad superior por encima del volumen masivo.