El País

Puente modular frente al aeropuerto Juan Santamaría reabrirá este domingo

El Ministerio indicó que los trabajos de sustitución del puente modular terminarán antes de lo previsto

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Por Luis Enrique Brenes
Puente modular frente al aeropuerto Juan Santamaría
Las autoridades tenían previsto el cierre del paso este domingo y la madrugada del lunes. (MOPT/MOPT)







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MOPTPuente ModularRadial Alajuela
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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