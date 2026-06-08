Puente modular frente al aeropuerto Juan Santamaría reabrirá este domingo

Las autoridades tenían previsto el cierre del paso este domingo y la madrugada del lunes.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) comunicó que el puente modular frente al aeropuerto Juan Santamaría volverá a entrar en funcionamiento a partir de las 8:00 p. m. de este domingo 7 de junio.

La institución informó que suspendió el cierre programado para la noche de este domingo y madrugada del lunes debido a que los trabajos de sustitución de la estructura terminarán antes de lo previsto.

El proyecto consistió en el reemplazo de una estructura modular, para colocar una nueva de doble cercha, con una mayor capacidad estructural, similar a la que se colocó en el cerro Cambronero.

La intervención vial busca reforzar la seguridad vial y garantizar mejores condiciones de circulación para miles de usuarios que utilizan diariamente esta ruta para desplazarse entre Alajuela, Heredia y San José.

El puente existente había sido colocado en diciembre del 2023, para agilizar la circulación de vehículos que viajan de los cantones de Occidente, como Grecia, Naranjo y San Ramón, hacia la capital.

Las labores de sustitución iniciaron el pasado 18 de mayo y originalmente estaban previstas para un mes. Se esperaba que este nuevo puente quedara completamente habilitado a más tardar durante la madrugada de este lunes 8 de junio.