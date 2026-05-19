El País

MOPT reemplazará puente frente a aeropuerto Santamaría tras advertencias de Lanamme

Conavi afirma que realizará cambio como medida de planificación; no reconoce daños en estructura actual

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Por Patricia Recio
Puente bailey.
El puente "bailey" colocado frente al aeropuerto permitía disponer de un carril adicional en sentido el Coyol-San José. (MOP/MOPT.)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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