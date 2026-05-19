MOPT reemplazará puente frente a aeropuerto Santamaría tras advertencias de Lanamme

El puente "bailey" colocado frente al aeropuerto permitía disponer de un carril adicional en sentido el Coyol-San José.

Cinco meses después de que el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), advirtiera sobre deficiencias y riesgos para los usuarios, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) iniciará el reemplazo del puente bailey frente al aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela, sin reconocer que el reemplazo se da en respuesta a esos hallazgos.

El informe de Lanamme, presentado en diciembre, señalaba la ausencia de pernos en cerca del 30% de las uniones transversales del piso, lo cual se calificó como una deficiencia regular.

El documento agregaba que la presencia de pernos y tuercas sueltas, implicaba además un “riesgo potencial” para los vehículos y peatones que transitan bajo la estructura.

Julian Trejos, coordinador de la Unidad de Puentes del LanammeUCR, explicó a este diario que la inspección se originó tras reportes que indicaban sobre un daño en uno de los paneles del piso de este paso, en julio del año pasado.

Aunque se determinó que esa pieza ya había sido sustituida, durante las valoraciones se halló el faltante de los pernos en los paneles y las conexiones.

Según Trejos, esto es un indicador de que el puente está siendo sometido a una alta vibración por los vehículos que transitan en la zona. El tránsito promedio en esa sección es de 36.000 vehículos al día, de los cuales el 22% corresponde a vehículos pesados y buses.

El documento además alertaba de que el aflojamiento de los pernos y otros daños registrados a menos de dos años de haberse puesto en servicio, evidencian que el puente tiene un desempeñó que no está acorde con las exigencias de esa ruta.

Asimismo, advertía de que la valoración de su sustitución debería basarse en los estudios técnicos que la Administración defina, incluyendo un análisis de vida útil remanente a fatiga con una proyección actualizada del tráfico promedo diario (TPD), en caso de no contar con un dato reciente, a fin de determinar el plazo más adecuado para reemplazar la estructura por una definitiva.

De acuerdo con lo estimado por el Lanamme, el cierre total del puente modular sur (que a su vez implicaría un cierre parcial de la vía) generaría un costo aproximado de ¢92,5 millones en pérdidas por día para los usuarios, lo cual representa el 19% del costo de reposición del puente.

El ingeniero del Lanamme agregó que tras el informe se le comunicó a la Administración la necesidad de sustituir la estructura en el corto plazo. Según Trejos, en su momento, las mismas autoridades habían respondido a las recomendaciones, indicando que reemplazarían el puente.

MOPT reemplazará puente "bailey" frente al aeropuerto Juan Santamaría

MOPT reemplazará puente sin reconocer error

En un comunicado enviado el viernes anterior, el MOPT informó de que reemplazaría la estructura; sin embargo, no hizo referencias a los daños y deficiencias señaladas por el Lanamme.

En el documento, se detalla que en el sitio se colocaría una nueva estructura modular de doble cercha, con más capacidad estructural, similar al que se colocó en el cerro Cambronero.

De acuerdo con el MOPT, este puente se comenzaría a armar este lunes 18 de mayo, sin afectar la circulación en la zona, como parte de la primera fase de intervención.

Este lunes comenzó el armado del puente modular que sustituirá al actual. (MOPT/MOPT)

Una vez que finalice el armado, se procederá a sustituir el puente que está en el sitio, en el sentido Coyol-San José. Las regulaciones en el tránsito se aplicarían hasta el momento de hacer el reemplazo.

La intención, dijo el Ministerio, es que el nuevo puente responda “todavía mejor a las condiciones geométricas en el sitio y a las velocidades de circulación de los vehículos pesados”. Además aseguran considerar el incremento proyectado en la demanda que traería la ampliación del corredor entre San José y San Ramón, a pesar de que dicho proyecto incluye un nuevo intercambio vial en ese sector.

Posteriormente, en un video enviado este lunes, el gerente de Conservación de Vías y Puentes del Conavi, Jason Pérez, reafirmó que la actuación “corresponde a los criterios preventivos y de planificación vial con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas, funcionales y de seguridad de la estructura ante las condiciones futuras y de tránsito previstas para la zona”.

La Nación dirigió consultas al Conavi, para conocer si la decisión de reemplazar el puente obedece a lo indicado por el Lanamme en el informe, además si realizaron la inspección detallada que se recomendaba en el mismo para detectar otros defectos, así como el detalle de esas inspecciones adicionales que se habrían ejecutado; no obstante, pero al cierre de esta publicación no se tenía respuesta.

De acuerdo con las estimaciones del Conavi, el nuevo paso estaría instalado y en servicio en un mes.

El puente existente había sido colocado en diciembre del 2023, para agilizar la circulación de vehículos que viajan de los cantones de Occidente, como Grecia, Naranjo y San Ramón, hacia la capital.