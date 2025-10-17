Daño en ‘platina’ obliga a cerrar puente bailey colocado hace menos de dos años frente al aeropuerto

El puente bailey colocado frente al aeropuerto Juan Santamaría para agilizar el paso de vehículos que viajan desde Occidente hacia San José, amaneció cerrado este viernes debido al levantamiento de una de las juntas de expansión.

El daño, según confirmó el gerente de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Jason Pérez, se presenta desde hace varios días, cuando les fue reportado el desprendimiento de una platina.

Pérez dijo que esto ocurrió por la falla de algunas soldaduras, producto del alto tránsito, las cargas pesadas y la velocidad a la que circulan los vehículos en ese sector.

“Queremos aclarar que no se trata de una falla estructural, sino de un elemento puntual del tablero. Nuestros equipos ya están realizando la inspección y se procederá con las obras paliativas necesarias”, aseguró el ingeniero.

Esas reparaciones mantenían el cierre del carril en la estructura, lo que genera largas presas en la zona. Hasta este mediodía, no se había indicado una hora prevista de apertura.

De acuerdo con la información del Conavi, también se programó un cierre temporal del paso por el puente a partir del viernes 24 de octubre, en horario nocturno, para restablecer las soldaduras y efectuar labores de mantenimiento que sean necesarias. Ese Consejo no detalló por cuánto tiempo se mantendrían dichos cierres.

Entre diciembre del 2023 y febrero del 2024, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) habilitó dos puentes modulares sobre la radial de Alajuela, con el fin de sumar dos carriles en ese sector, pues se formaba un embudo al llegar al puente existente, que tiene un solo carril.

La primera de las estructuras se dispuso en el sentido San Ramón-San José, mientras que la otra en dirección de San José a Occidente.