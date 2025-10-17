El País

Daño en ‘platina’ obliga a cerrar puente bailey colocado hace menos de dos años frente al aeropuerto

Conavi descarta daño estructural y dice que atenderá incidente el próximo fin de semana

Por Patricia Recio

El puente bailey colocado frente al aeropuerto Juan Santamaría para agilizar el paso de vehículos que viajan desde Occidente hacia San José, amaneció cerrado este viernes debido al levantamiento de una de las juntas de expansión.








