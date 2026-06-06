Puente bailey frente al aeropuerto Juan Santamaría entra en su fase final: habrá cierres nocturnos este fin de semana

Los trabajos de armado de la nueva estructura se ejecutan en horario nocturno para evitar mayor afectación en el tránsito.

El nuevo puente bailey frente al Aeropuerto Juan Santamaría, quedará instalado durante la noche del domingo y madrugada de este lunes, según las estimaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Entre la noche de viernes y madrugada de este sábado se completó el desmontaje de la vieja estructra y se colocó el nuevo paso modular.

Para la de este sábado se tiene previsto un nuevo cierre programado en el sentido San José-San Ramón desde las 9 p.m. hasta las 5 a.m. Esa misma suspensión está prevista para la noche del domingo a fin de completar los accesos del puente, la colocación de los paneles del piso, entre otras tareas finales.

La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Conavi, informó que además se suspendería el paso por la radial Alajuela en la sección ubicada bajo los puentes, en ambos sentidos y en esos mismos horarios nocturnos.

Quienes necesiten ingresar o salir de Alajuela, por la radial, deberán utilizar como ruta alterna inmediata la ruta nacional 3, es decir, por el INVU Las Cañas. Igualmente, podrán utilizar la radial Alajuela, desde el centro de la ciudad, para salirse por la rampa hacia El Coyol, o quienes vengan de San José y Río Segundo también podrán ingresar a la radial, para entrar a Alajuela.

Según el MOPT entre la noche del sábado y la del domingo se completarían las labores pendientes para la puesta en servicio de la nueva estructura. (MOPT/MOPT.)

Según el MOPT el cambio de puente responde a criterios preventivos y de planificación vial, a fin de “fortalecer la capacidad operativa, funcional y de seguridad de la estructura ante las condiciones futuras de tránsito previstas para la zona”.

Sin embargo, desde diciembre del año pasado el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) había advertido mediante un informe, que el puente modular instalado hace apenas dos años, presentaba deficiencias y riesgos para los usuarios.

Además señalaban, que la ausencia de elementos como pernos en las uniones del piso del puente, representaban un indicador de que el puente está siendo sometido a una alta vibración por los vehículos que transitan en la zona, lo que a su vez evidenciaba que su desempeño no estaba acorde con las exigencias de esa ruta.