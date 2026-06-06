El País

Puente bailey frente al aeropuerto Juan Santamaría entra en su fase final: habrá cierres nocturnos este fin de semana

Puente bailey se sustituyó apenas dos años después de haberse colocado tras advertencia del Lanamme

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Por Patricia Recio
Puente bailey frente al Aeropuerto Juan Santamaría
Los trabajos de armado de la nueva estructura se ejecutan en horario nocturno para evitar mayor afectación en el tránsito. (MOPT /MOPT)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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