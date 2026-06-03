El País

Ruta 1 frente al aeropuerto Juan Santamaría tendrá cierres nocturnos desde este jueves por cambio de puente: vea los horarios

Conavi iniciará la fase final del reemplazo del puente modular frente al aeropuerto Juan Santamaría

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Por Yucsiany Salazar
Los trabajos de sustitución del puente modular frente al aeropuerto Juan Santamaría entran en su fase final esta semana.
Los trabajos de sustitución del puente modular frente al aeropuerto Juan Santamaría entran en su fase final esta semana. (MOPT/MOPT)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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