Ruta 1 frente al aeropuerto Juan Santamaría tendrá cierres nocturnos desde este jueves por cambio de puente: vea los horarios

Los trabajos de sustitución del puente modular frente al aeropuerto Juan Santamaría entran en su fase final esta semana.

Si esta semana debe pasar por la ruta 1 frente al aeropuerto Juan Santamaría, tome precauciones. El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) aplicará cierres nocturnos y restricciones de tránsito desde este jueves y hasta el próximo lunes por la fase final del reemplazo del puente modular ubicado en la zona.

Como parte de los trabajos, la radial de Alajuela permanecerá cerrada cada noche entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m., desde el jueves y hasta la madrugada del lunes 8 de junio, específicamente en el tramo que pasa debajo de los puentes modulares.

Además, el puente modular en sentido El Coyol-San José será cerrado desde las 9:00 p.m. del jueves y permanecerá fuera de servicio hasta las 5:00 a.m. del lunes, mientras concluyen las labores de desmontaje e instalación.

El director ejecutivo del Conavi, Mauricio Sojo, explicó que las obras corresponden a la segunda y última etapa del proyecto.

“Estos trabajos se extenderán a lo largo de cuatro días con un cierre total de la estructura modular, por lo que los usuarios únicamente podrán transitar por el puente de concreto”, indicó.

¿Cómo funcionará el tránsito?

En general:

Del jueves 4 al lunes 8 de junio, de 9:00 p. m. a 5:00 a. m., se cerrará la radial de Alajuela en el tramo que pasa debajo de los puentes modulares.

La ruta alterna recomendada será la Ruta 3, por el sector de INVU Las Cañas.

Los vehículos que viajan desde El Coyol hacia Alajuela no podrán utilizar la rampa de acceso a la radial durante los cierres.

Los conductores que salen de Alajuela hacia El Coyol sí podrán utilizar la radial y la rampa correspondiente.

El acceso a Alajuela para quienes provienen de San José o Río Segundo permanecerá habilitado.

Jueves 4 de junio

El puente modular en sentido El Coyol-San José quedará cerrado desde las 9:00 p. m. del jueves hasta las 5:00 a. m. del lunes.

El tránsito hacia San José se mantendrá por un único carril, utilizando el puente de concreto.

Los dos carriles en sentido San José-Alajuela operarán normalmente.

Viernes 5 de junio

Entre las 9:00 p. m. y las 5:00 a. m. habrá un cierre total en sentido El Coyol-San José, tanto del puente modular como del puente de concreto.

Los conductores deberán desviarse por la rampa hacia el aeropuerto Juan Santamaría para reincorporarse posteriormente a la Ruta 1.

Sábado 6 y domingo 7 de junio

Solo permanecerá cerrado el puente modular en sentido hacia San José, mientras concluyen los trabajos de instalación.

El puente de concreto seguirá habilitado para mantener el tránsito hacia la capital.

Los movimientos entre Alajuela y El Coyol continuarán funcionando con normalidad.

El acceso desde San José y Río Segundo hacia Alajuela permanecerá abierto.

Madrugada del lunes 8 de junio

Se prevé la reapertura completa del nuevo puente modular y la normalización de la circulación.

El nuevo puente modular quedará habilitado tras concluir las labores previstas para la madrugada del lunes 8 de junio. (MOPT/MOPT)

Sojo indicó que la sustitución responde a una estrategia de preparación para futuras obras de infraestructura en la zona. El funcionario también pidió a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación.

“Se le recuerda a los usuarios que los puentes modulares y el puente de concreto en el sentido San José-Alajuela se mantendrán 100% abiertos y no tendrán ningún impedimento de uso”, señaló.

Según Conavi, las labores de sustitución iniciaron el pasado 18 de mayo y, aunque originalmente estaban previstas para un mes, se espera que el nuevo puente quede completamente habilitado a más tardar durante la madrugada del lunes 8 de junio.