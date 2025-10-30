El País

¿Prohibición de uso del celular en las aulas aplicaría también para docentes? Esto dice ministro del MEP

El jerarca de Educación plantea restringir que los estudiantes usen el teléfono en clases

Por Fernanda Matarrita Chaves
Los estudiantes tendrían prohibido utilizar el celular en el aula a partir del 2026. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock/Shutterstock)







Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

