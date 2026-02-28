Presidente de Canara celebra anulación de subasta: ‘El fallo le dice sí a la democracia’

(Tomada de El Mundo CR/Tomada de El Mundo CR)

El presidente de la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara), Gustavo Piedra Guzmán, celebró este viernes la decisión de la Sala Constitucional que anuló la subasta de frecuencias de radio y televisión abierta organizada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) a pedido del gobierno.

La Sala Constitucional anuló los procedimientos al considerar inconstitucional que se utilizara la oferta económica más alta como único criterio de adjudicación, sin incorporar garantías efectivas de pluralismo en la radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre.

“El fallo emitido este viernes 27 de febrero nos llena de satisfacción y de regocijo. Viene a proteger y tutelar el derecho de la población a recibir señal libre y gratuita en todo el país”, afirmó.

Piedra sostuvo que el intento de adjudicar las frecuencias mediante una puja al mejor postor fue “una subasta fallida”, pues dejó “casi el 80% de los concesionarios de radio y televisión fuera”.

Según explicó, el diseño del concurso priorizaba exclusivamente el aspecto económico.

“Una subasta donde el que tiene más dinero puede obtener más frecuencias es discriminatoria, porque no permite pluralidad en los contenidos. Y la pluralidad es base esencial de la democracia”, señaló.

El dirigente insistió en que la diversidad de contenidos garantiza a los costarricenses la posibilidad de escoger y acceder a distintas visiones e informaciones, elemento que —dijo— sustenta el sistema democrático.

Además, recordó que los actuales concesionarios operan bajo contratos otorgados por el Poder Ejecutivo por 20 años, plazo que venció en 2024.

Indicó que una de las cláusulas contempla la posibilidad de prórroga por un período igual, disposición que, a su juicio, no fue respetada.