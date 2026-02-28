El País

Presidente de Canara celebra anulación de subasta: ‘El fallo le dice sí a la democracia’

Presidente de Canara, Gustavo Piedra, celebra fallo de Sala IV porque protege la democracia y el derecho a la señal abierta en Costa Rica

Por Juan Fernando Lara Salas
Gustavo Piedra, presidente de Canara
Gustavo Piedra Guzmán, presidente de la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara), celebró este viernes la decisión de la Sala Constitucional que anuló la subasta de frecuencias de radio y televisión abierta en Costa Rica. (Tomada de El Mundo CR/Tomada de El Mundo CR)







