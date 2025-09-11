Prepárese: cortes de luz este viernes en Limón por trabajos del ICE

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) interrumpirá el suministro eléctrico este viernes 12 de setiembre en una localidad del cantón central de Limón, debido a labores de mantenimiento preventivo en la red.
La suspensión afectará a vecinos de Prediotecson, quienes no contarán con el servicio desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m., según informó la entidad.
Para más información sobre cortes eléctricos programados, puede visitar:https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.