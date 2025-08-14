¿Por qué el Ministerio de Salud ordenó retirar del mercado la pasta Colgate Total Clean Mint?

Salud ordenó retirar Colgate Total Clean Mint por riesgo de alergias; el ingrediente fluoruro de estaño y un cambio de saborizante están en revisión.

El Ministerio de Salud de Costa Rica ordenó a Colgate-Palmolive S.A. suspender la venta en Costa Rica de la pasta dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint y retirar del mercado todas las unidades disponibles.

La disposición, comunicada el miércoles, incluyó la destrucción del producto conforme a lo establecido en el Decreto N.° 43896-S, que regula el retiro de productos de interés sanitario.

La Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario verificará el cumplimiento de la medida. Según la cartera, la decisión se tomó aplicando el Principio Precautorio para proteger la salud de la población.

En las últimas semanas, el producto fue vinculado en varios países de América con posibles reacciones alérgicas, como ampollas, hinchazón en boca, lengua o labios, dolor y ardor.

Las autoridades de Brasil y Venezuela prohibieron su uso, mientras que Argentina y México lo retiraron del mercado y vetaron su comercialización. Panamá, Ecuador y Colombia advirtieron sobre el riesgo de alergias y recomendaron suspender su uso si se presentan síntomas.

Seis días antes de la orden oficial, Colgate-Palmolive había informado que retiraría voluntariamente la pasta dental del país, decisión que Salud dio a conocer tras una reunión con representantes de la empresa.

El fluoruro de estaño y el retiro en otro países

El fluoruro de estaño, ingrediente señalado en alertas sanitarias previas en Brasil y otros países es un compuesto, presente desde hace décadas en marcas como Colgate, Oral B y Sensodyne, es una forma de flúor que reemplaza o complementa al fluoruro de sodio. La compañía lo ha promocionado por su capacidad para combatir bacterias, reducir biopelícula, prevenir gingivitis y aliviar sensibilidad dental.

Aunque la sensibilidad a este compuesto es conocida, en este caso se registró un número mayor de reacciones, como ampollas, resequedad y sangrado en labios, así como inflamación y ardor en encías, lengua y labios, según un estudio publicado en Contact Dermatitis en 2020. No obstante, un análisis de 10 ensayos clínicos, divulgado ese mismo año en Biomimetics, no halló reacciones graves y destacó beneficios para la salud bucal.

En su sitio web, Colgate indicó que un número reducido de personas reportó irritación oral temporal e hinchazón relacionadas con el sabor clean mint. Afirmó que todos sus productos cumplen con las regulaciones locales y recomendó suspender el uso ante cualquier reacción adversa.

Según explicó al Colegio de Cirujanos Dentistas, las reacciones podrían deberse a un cambio en el saborizante para intensificar la sensación de frescura y no al fluoruro de estaño, aunque determinarlo con certeza sería difícil.

La pasta Colgate Total Clean Mint Prevención Activa se introdujo en el mercado costarricense en octubre de 2024 y fue retirada también de otros países de América Latina como parte de las medidas preventivas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.