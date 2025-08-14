El País

¿Por qué el Ministerio de Salud ordenó retirar del mercado la pasta Colgate Total Clean Mint?

Fabricante había anunciado retiro de producto hace seis días tras reportes de reacciones alérgicas como ampollas, hinchazón y ardor en boca

Por Juan Fernando Lara Salas y Damián Arroyo C.
Salud ordenó retirar Colgate Total Clean Mint por riesgo de alergias; el ingrediente fluoruro de estaño y un cambio de saborizante están en revisión.
Salud ordenó retirar Colgate Total Clean Mint por riesgo de alergias; el ingrediente fluoruro de estaño y un cambio de saborizante están en revisión.







