¿Qué es el fluoruro de estaño y por qué se vincula a alergias por pastas dentales?

El retiro de la pasta Colgate Total Clean Mint Prevención Activa por la aparición de reacciones alérgicas en algunas personas lleva a preguntarse qué ocasionó estos síntomas.

Desde hace semanas, cuando comenzó la alerta en Brasil y otros países de América Latina, se vinculó con un componente: fluoruro de estaño.

¿Qué es el fluoruro de estaño y cómo podría generar alergias? La Nación analizó lo que dicen especialistas de este componente, qué dice la empresa y qué concluyeron estudios realizados en Estados Unidos con pastas dentales con este componente.

Lo primero que debe quedar claro es que el fluoruro de estaño no es nuevo. Desde hace décadas se utiliza como ingrediente en pastas dentales de diferentes marcas. Colgate, Oral B y Sensodyne tienen algún producto con este componente.

Se trata de una forma de flúor que algunos productos utilizan en lugar de (o en combinación con) el fluoruro de sodio, el ingrediente más conocido en las últimas décadas.

El producto en cuestión se lanzó en Costa Rica en octubre de 2024. Dentro de las ventajas citadas por Colgate en su sitio web, están:

“Además de prevenir la caries, combate las bacterias que causan la placa, reduce la acumulación de biopelícula, ayuda a prevenir y controlar la enfermedad temprana de las encías (gingivitis) y alivia la sensibilidad dental.

El fluoruro de estaño se destaca entre los tipos de fluoruro por su protección multibeneficio. Proporciona un apoyo más amplio para la salud bucal al atacar las bacterias de la placa, la causa principal de muchos problemas comunes".

Hay personas que presentan sensibilidad al fluoruro de estaño, pero en esta ocasión fueron más.

En 2020, un análisis de Universidades de Italia y Estados Unidos estudió 10 ensayos clínicos de pastas con fluoruro de estaño. Los resultados fueron publicados en la revista Biomimetics.

Este análisis no encontró reacciones alérgicas graves e indicó: “el fluoruro de estaño ha demostrado tener efectos positivos tanto en formación de placa bacteriana, manchas dentales, gingivitis y halitosis”.

No obstante, ese mismo año se publicó en la revista Contact Dermatitis, un reporte de casos en el que personas que usaron esta pasta dental mostraron reacciones alérgicas que incluían ampollas, resequedad y sangrado en labios, hinchazón e inflamación y ardor en labios, lengua y encías.

¿Qué dice Colgate sobre las reacciones alérgicas?

No todas las pastas dentales tienen fluoruro de estaño y no todas las personas experimentan reacciones alérgicas a este componente. (Shutterstock/Shutterstock)

En el sitio web de la compañía, hay un mensaje que habla del retiro de la Colgate Total Clean Mint Prevención Activa.

“Un muy bajo número de personas ha reportado alguna reacción al nivel de sabor de clean mint, como irritación oral temporal e hinchazón, y la compañía lamenta profundamente las dificultades que han experimentado. Si usted experimenta una reacción adversa, debe suspender el uso del producto y puede ponerse en contacto con la Compañía enhttps://www.colgatepalmolive.com.gt/contact-us“, indica la página.

“En Costa Rica, todos nuestros productos cumplen rigurosamente con las regulaciones sanitarias locales, por lo que reafirmamos su seguridad, calidad y eficacia y mantenemos nuestro compromiso de ofrecer siempre la mejor experiencia a nuestros consumidores”, añade el mensaje.

La empresa es enfática en que esto solo aplica en el caso de la versión clean mint y no para otro tipo de pasta dental, tanto dentro de la línea Total como en otras líneas de Colgate.

Este es el mensaje en el sitio web de Colgate-Palmolive en Costa Rica sobre el retiro de la pasta con fluoruro de estaño. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Sin embargo, Graciela Sánchez Obando, fiscala del Colegio de Cirujanos Dentistas dijo en una entrevista anterior que, tras reuniones con Colgate-Palmolive, la empresa alegó que la causa de las alergias es distinta al fluoruro de estaño.

“La casa matriz determinó que las reacciones alérgicas se deben a un cambio en el saborizante, no en el fluoruro de estaño. La casa comercial hizo cambios en el saborizante para una mayor sensación de frescura o de mentolado y a eso se deberían las razones alérgicas, aunque puede ser difícil de determinar porque el compuesto es uno solo”, expuso Sánchez.