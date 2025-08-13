El País

Salud ordena retiro del mercado y descarte de pasta Colgate Total Clean Mint

Fabricante había anunciado retiro de producto hace seis días tras reportes de reacciones alérgicas como ampollas, hinchazón y ardor en boca

Por Juan Fernando Lara Salas
El Ministerio de Salud informa a la población costarricense que, en el marco de una reunión sostenida con representantes de la empresa Colgate-Palmolive, la compañía notificó su decisión de proceder con el retiro voluntario del producto Colgate Total® Clean Mint Prevención Activa del mercado nacional.
El Ministerio de Salud informó a la población costarricense que el producto Colgate Total® Clean Mint Prevención Activa debe retirarse del mercado nacional. Fotografía (Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)







