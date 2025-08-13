Salud ordena retiro del mercado y descarte de pasta Colgate Total Clean Mint

El Ministerio de Salud informó a la población costarricense que el producto Colgate Total® Clean Mint Prevención Activa debe retirarse del mercado nacional. Fotografía

El Ministerio de Salud ordenó este miércoles de forma inmediata a Colgate-Palmolive S.A. suspender la venta en Costa Rica de la pasta dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint y retirar del mercado todas las unidades disponibles, aplicando el Principio Precautorio para proteger la salud de la población.

La medida incluye la destrucción del producto, conforme a lo dispuesto en el Decreto N.° 43896-S, que regula el retiro de productos de interés sanitario.

La Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario (DRPIS) dará seguimiento técnico y regulatorio para verificar el cumplimiento de esta disposición.

Seis días antes, la empresa había anunciado que retiraría de forma voluntaria el producto en el país. La decisión fue comunicada por Salud la tarde del jueves anterior, tras una reunión con representantes de la compañía.

En las últimas semanas, la pasta dental ha sido vinculada en varios países de América con posibles reacciones alérgicas, como ampollas, hinchazón en boca, lengua o labios, dolor y ardor.

Brasil y Venezuela prohibieron su uso; Argentina y México lo retiraron del mercado y vetaron su distribución y comercialización; mientras que Panamá, Ecuador y Colombia advirtieron sobre el riesgo de alergias y pidieron suspender su uso si se presentan síntomas.

El Ministerio enfatizó que la orden responde a una medida preventiva para resguardar la seguridad y el bienestar colectivo ante cualquier producto que pueda representar un riesgo grave o irreversible para la salud.