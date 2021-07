(Video) Diputados preocupados por protocolos en caso de temblor en Asamblea

Los diputados se inquietaron y preocuparon bastante, este miércoles, con el temblor que se sintió en el país a las 3:15 p. m., mientras ellos estaban en una votación en el plenario de la Asamblea Legislativa.

Apenas se produjo el sismo, los congresistas se levantaron, pero no podían salir del salón porque, durante un acto de votación, las puertas del plenario deben permanecer cerradas.

Inmediatamente concluyó esa votación, la presidenta legislativa, Silvia Hernández, los llamó a la calma y les explicó que ya la administración ha repartido los protocolos ante emergencia.

“Lo que señala es que, al sonar las alarmas en este recinto, sería el momento de movilizarse, situación distinta a otros lugares físicos, patrimoniales de la Asamblea, donde el protocolo es distinto”, comentó.

Además, dijo que le estaba solicitando a los brigadistas del Congreso que estén pendientes para cualquier consulta.

Aunque el nuevo edificio legislativo no fue evacuado, sí se evacuaron las antiguas instalaciones de la Asamblea.

La jefa del Partido Liberación Nacional (PLN), María José Corrales, se manifestó preocupada de que ocurrieran dos eventos sísmicos seguidos.

“La sesión continúa, entiendo que hay un protocolo, pero quiero hacer un llamado a las personas encargadas, porque no sabemos la magnitud del temblor, la profundidad, la cercanía. Este edificio, por su novedosa construcción, se sigue moviendo”, dijo la liberacionista.

También, dijo que este martes, cuando tembló poco antes de las 6 p. m., ella estaba en el piso 14 de la Asamblea.

“Usted seguía en la televisión, pero se seguía balanceando el edificio bastante fuerte. Vimos que los ascensores se llenaron con bastantes funcionarios, lo cual me alerta porque no hay un protocolo y no nos han dicho cómo evacuar del edificio, dada la necesidad, ni conocemos absolutamente nada”, acotó la liberacionista.

Corrales dijo que entendía la “urgencia de la diputada Vega” de seguir votando los benemeritazgos para 14 mujeres, pero adujo que se trataba de “algo sumamente importante que atenta no solo contra la integridad de nosotros (diputados) sino también de todos los funcionarios”.

Luego de esa intervención y una de Luis Fernando Chacón, Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC), pidió solemnidad para la sesión en que se estaban conociendo los benemeritazgos, pero la preocupación no pasó a más.